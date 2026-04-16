La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El regreso de Katia Itzel García como árbitra central a la Liga MX ha generado atención tras la polémica que rodeó su más reciente actuación en la máxima categoría del futbol mexicano. La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la designó como la jueza principal para un partido de la Jornada 15 del Clausura 2026.

El retorno de Katia Itzel García como árbitra central ha generado opiniones encontradas entre aficionados al futbol mexicano, pues su reciente polémica sigue presente en el debate público.

En plataformas digitales, el tema ha propiciado una variedad de posturas. Mientras un sector cuestiona la decisión de la Comisión de mantenerla en un partido de alto perfil, otros respaldan su continuidad, señalando la importancia de consolidar la presencia femenina en el arbitraje nacional.

¿Cuál será el partido que pitará Katia Itzel García?

Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia en el enfrentamiento Necaxa vs Tigres ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia en el enfrentamiento Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 de la Liga MX. Esta designación ocurre días después de un episodio controversial en el partido anterior que arbitró, lo que ha puesto el foco en su próximo desempeño.

La designación de Itzel García ocurrió sin que la Comisión de Árbitros haya impuesto alguna sanción y refuerza la relevancia de su papel en el arbitraje nacional. A falta de la confirmación de la Liga BBVA MX, la silbante se perfila a tener actividad en la siguiente fecha del campeonato.

Polémica reciente que marcó a Katia Itzel García

El reciente desempeño de Katia Itzel García como árbitra fue objeto de debate tras el duelo entre Pumas y Mazatlán FC en el torneo Clausura 2026. Su decisión de finalizar el primer tiempo cuando Mazatlán FC tenía una oportunidad manifiesta de gol desencadenó una ola de críticas de usuarios y especialistas.

Durante esa jugada, tras una pérdida de balón de Pumas en su zona defensiva, un jugador de Mazatlán FC se aproximaba solo al portero Keylor Navas. Sin embargo, la árbitra silbó el final de la primera mitad justo antes de que se concretara la acción ofensiva, a pesar de que el tiempo de compensación ya se había cumplido. El reclamo airado de los jugadores visitantes terminó con la expulsión de Sergio Bueno, parte del cuerpo técnico de los Cañoneros.

Katia Itzel es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La Comisión de Árbitros revisó el trabajo de la silbante y determinó que su actuación fue adecuada, descartando cualquier tipo de sanción y permitiendo que reciba una nueva oportunidad en la Liga MX. Más tarde, se filtró el insulto que Sergio Bueno dedicó a Katia Itzel: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s“.

Trayectoria de Katia Itzel García en el arbitraje mexicano

A lo largo de su carrera, Katia Itzel García ha consolidado un perfil destacado en el futbol mexicano e internacional. Su trayectoria contempla participación en partidos importantes dentro de la Liga MX, así como designaciones en torneos internacionales, lo que refuerza su credibilidad como árbitra internacional.

De acuerdo con información de la Comisión de Árbitros, García ha dirigido encuentros de relevancia y formado parte de fases finales, tanto a nivel nacional como representando a México fuera del país.

Katia Itzel es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Inició en el arbitraje amateur en 2015 y un año después debutó a nivel profesional en la Liga TDP del futbol mexicano. Posteriormente, participó en la Liga Premier y en torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX en categorías Sub-13, Sub-17 y Sub-20. Su experiencia se consolidó en la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

En 2019, obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central, lo que le permitió acceder a competencias internacionales.