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Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO: La Máquina se juega el tercer lugar de la Liguilla en el Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula recibe nuevamente a los cementeros como locales, en un partido que anticipa muchos movimientos en la general

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La reciente salida de Nicolás Larcamón mantiene en duda el momento anímico de los cementeros.
Con equipos aún por definir su posición en Liguilla y la reciente salida de Nicolás Larcamón, se anticipa un duelo cargado de tensión en el Estadio Banorte. (Jovani Pérez | Infobae México)
00:11 hsHoy

La destitución de Nicolás Larcamón a mitad de semana también marcó el contexto de La Máquina en los últimos días:

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Joel Huiqui asumirá el cargo interino del equipo para el cierre del Clausura 2026 y la liguilla del campeonato

Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es un hecho, Cruz Azul termino con la gestión de Nicolás Larcamón como director técnico. La información que surgió este 22 de abril se confirmó, la directiva de Iván Alonso dio por finalizada la relación laboral con el argentino.

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23:53 hsAyer

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca ha marcado el contexto del último partido del torneo regular en la Liga MX:

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

La Máquina Celeste estrenará las nuevas instalaciones del Estadio Banorte ante los hidrocálidos en la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es un hecho, Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca para este Clausura 2026. Por medio de un comunicado oficial, la directiva de La Noria informó este 21 de abril que regresarán como locales a las nuevas instalaciones del Estadio Banorte, y cerrarán la ronda general del campeonato en el Coloso de Santa Úrsula.

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23:34 hsAyer

La fase regular del Clausura 2026 en la Liga MX termina este domingo con la definición de los ocho equipos que avanzan de forma directa a la Liguilla.

La última jornada concentra la atención en el partido entre NecaxaCruz Azul, que regresa como local al Estadio Azteca tras casi tres años en sedes intermitentes, un duelo que todavía puede alterar los cruces de cuartos de final.

Cruz Azul buscará revertir su racha negativa reciente ante su afición capitalina. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul buscará revertir su racha negativa reciente ante su afición capitalina. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Cruz Azul, el cierre de torneo llega en medio de cambios en su directiva y la presión de una racha negativa. El equipo busca un triunfo que le permita mejorar su posición y encarar la Fiesta Grande con mejores perspectivas, mientras que Necaxa sólo aspira a despedirse dignamente.

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