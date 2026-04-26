Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO: La Máquina se juega el tercer lugar de la Liguilla en el Estadio Azteca

Para Cruz Azul , el cierre de torneo llega en medio de cambios en su directiva y la presión de una racha negativa. El equipo busca un triunfo que le permita mejorar su posición y encarar la Fiesta Grande con mejores perspectivas, mientras que Necaxa sólo aspira a despedirse dignamente.

La última jornada concentra la atención en el partido entre Necaxa y Cruz Azul , que regresa como local al Estadio Azteca tras casi tres años en sedes intermitentes, un duelo que todavía puede alterar los cruces de cuartos de final.

La fase regular del Clausura 2026 en la Liga MX termina este domingo con la definición de los ocho equipos que avanzan de forma directa a la Liguilla .

Es un hecho, Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca para este Clausura 2026 . Por medio de un comunicado oficial, la directiva de La Noria informó este 21 de abril que regresarán como locales a las nuevas instalaciones del Estadio Banorte , y cerrarán la ronda general del campeonato en el Coloso de Santa Úrsula .

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca ha marcado el contexto del último partido del torneo regular en la Liga MX :

Es un hecho, Cruz Azul termino con la gestión de Nicolás Larcamón como director técnico . La información que surgió este 22 de abril se confirmó, la directiva de Iván Alonso dio por finalizada la relación laboral con el argentino.

La destitución de Nicolás Larcamón a mitad de semana también marcó el contexto de La Máquina en los últimos días:

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