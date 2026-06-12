Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Los tres individuos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión y contra la salud. (X @elmitoteromx)

Tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca, entre ellos uno que se identificó como sobrino del capo Rafael Caro Quintero, fueron detenidos en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, por su probable participación en delitos de extorsión y contra la salud.

La detención ocurrió luego de que por medio del C5, se detectó una persona lesionada por arma de fuego en la zona, así como un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

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En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ubicaron la unidad señalada, misma que circulaba a exceso de velocidad, por lo que se inició una persecución.

El seguimiento se extendió hasta la comunidad de Rancho Blanco, donde se incorporaron policías municipales de Atizapán de Zaragoza. Finalmente se detuvo a Adal Eduardo, de 24 años de edad; José David “N” de 26 y Luis Alfonso “N” de 23.

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Según reportes periodísticos, fuentes cercanas a la investigación señalaron que los tres detenidos se identificaron como originarios de Sinaloa y como integrantes del Cártel de Caborca.

El Cártel de Caborca fue liderado por Caro Quintero hasta su captura./(Policías de Costa Rica 2.0)

Además, se señaló que uno de los detenidos se presentó como sobrino de Rafael Caro Quintero, mientras que otro de los asegurados también lleva ese apellido.

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Los detenidos estarían relacionados con extorsiones y delitos contra la salud en Jilotzingo y otros puntos del Valle de México. Durante la revisión, las autoridades aseguraron un cargador para arma de fuego abastecida con 12 cartuchos útiles y 18 bolsas con presunta marihuana.

Cártel de Caborca

El Cártel de Caborca es una organización criminal mexicana que estuvo encabezada por Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, hasta su detención.

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Concentra sus operaciones de trasiego de droga en el municipio fronterizo de Caborca. Actualmente el grupo mantiene una disputa con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, combatiendo las rutas de tráfico de fentanilo y metanfetamina. También mantiene una disputa en Caborca con La Mayiza.

Este grupo delictivo se alió con el Cártel de Juárez, para disputar las zonas de Sonora y Chihuahua, habiendo reagrupado sus fuerzas y decidiendo disputar el territorio de su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera.

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Uno de los tres detenidos sería sobrino de Rafael Caro Quintero./(Policías de Costa Rica 2.0)

Historia del cártel

La Secretaría de Marina (Semar) advirtió sobre el incremento de la violencia en Sonora derivado de la confrontación entre grupos criminales ligados a Rafael Caro Quintero y células afines al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de inteligencia federal, la disputa involucra a Los Páez o Los Paleteros, presuntamente encabezados por Rodrigo Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, así como a Los Cazadores y Los Salazar, organizaciones vinculadas a la estructura de Los Chapitos.

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Desde 2020 comenzaron a aparecer narcomensajes atribuidos al llamado Cártel de Caborca, en los que se advertía la intención de recuperar territorios que, según la organización, le pertenecían a Caro Quintero. Posteriormente, en enero de 2021, fuentes federales identificaron formalmente al exlíder del Cártel de Guadalajara como principal operador de este grupo criminal.

Las investigaciones también señalaron que la organización participaba en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y mantenía como uno de sus principales objetivos disputar el control territorial de Sonora a las facciones encabezadas por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus aliados.

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La estructura criminal sufrió un importante revés el 15 de julio de 2022, cuando Rafael Caro Quintero fue detenido en el municipio de Choix, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales. Tras la captura, un helicóptero de la Marina se desplomó, accidente en el que murieron 14 elementos navales.

Meses después, el 30 de abril de 2023, autoridades federales detuvieron a Rodrigo Omar Páez Quintero, alias “El R”, durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina en la zona metropolitana de Guadalajara.

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A pesar de estas capturas, la disputa entre grupos criminales ha mantenido focos de violencia en distintas regiones de Sonora, una entidad considerada estratégica para las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.