México

Cuando perder duele de más: este el riesgo de no regular tus emociones si derrotan a México en el Mundial 2026

Las personas proyectan expectativas y emociones en la selección, lo que intensifica la sensación de pérdida

Guardar
Google icon
Una familia mira un partido de fútbol en TV. Se ven las espaldas de dos adultos y dos niños en un sofá; los adultos tienen los puños cerrados, mostrando tensión.
Adultos y niños de una familia mexicana se concentran con tensión en un partido de fútbol transmitido en el televisor de su hogar, evidenciando la emoción del deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara no solo para recibir partidos internacionales, sino también para enfrentar las consecuencias emocionales y sociales que puede detonar una derrota de la selección nacional.

De acuerdo con la Universidad Iberoamericana, la intensidad con la que algunos aficionados viven el futbol puede traducirse en tristeza profunda, enojo desproporcionado e incluso violencia familiar.

PUBLICIDAD

María Amparo Oliver, docente de la Especialidad en Intervención Psicosocial en Emergencias de la Universidad Iberoamericana, señala que cuando una derrota deportiva provoca un colapso emocional, no se trata solo del resultado.

“Lo que suele ocurrir es que las personas depositan una gran cantidad de energía emocional en el equipo, en los jugadores o en el torneo. Cuando el resultado no coincide con sus expectativas, aparece una sensación de frustración que puede revelar otros asuntos personales que no han sido procesados adecuadamente”, explica.

PUBLICIDAD

Desde la psicología, este fenómeno se reconoce como proyección. Según Oliver, las personas colocan deseos, esperanzas y frustraciones en el equipo, lo que amplifica la sensación de pérdida tras una derrota.

Por ello, la docente recomienda identificar señales físicas de tensión como apretar los dientes, tensión muscular o irritación creciente, además de practicar ejercicios de respiración para evitar reacciones desbordadas.

La especialista insiste en que es necesario recordar la dimensión real del evento: “Estamos hablando de un partido de futbol, no de una situación que ponga en riesgo nuestra integridad o la de nuestras familias”.

Una derrota puede detonar reacciones desproporcionadas

Oliver considera que el futbol tiene un valor educativo que va más allá del marcador. Jugadores, entrenadores y árbitros pueden ser modelos de regulación emocional.

“Los deportistas tienen el superpoder de enseñar a ganar y también a perder”, afirma.

Actitudes como reconocer el esfuerzo propio y el del rival, agradecer el juego y valorar el espectáculo ayudan a construir una relación más saludable con el deporte.

Uno de los fenómenos más comunes es la indignación colectiva frente a decisiones arbitrales.

La académica explica que la intensidad de estas reacciones puede estar relacionada con experiencias previas de injusticia: “Cuando alguien percibe que un árbitro actuó de manera injusta, puede conectar emocionalmente con otras situaciones de su vida en las que sintió abuso, desigualdad o impotencia”.

La especialista aconseja detenerse antes de reaccionar impulsivamente y preguntarse si la molestia corresponde al partido o a experiencias personales pasadas.

¿Qué puedes hacer?

Oliver propone reconocer las señales físicas de tensión, realizar ejercicios de respiración ante la ansiedad, recordar que el futbol es un evento deportivo, disfrutar el juego más allá del resultado y evitar que la identidad personal dependa del desempeño de un equipo.

La Red Nacional de Refugios alerta por un repunte de violencia familiar durante el torneo

La Red Nacional de Refugios advirtió que la promoción del Mundial como símbolo de orgullo y desarrollo económico ignora violencias contra mujeres que pueden aumentar durante el evento.

“Resulta profundamente preocupante que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo al Mundial 2026 continúen privilegiando infraestructura, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de prevención, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, mencionó el colectivo.

Entre enero y abril de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 87 mil 827 casos de violencia familiar en el país, con la Ciudad de México a la cabeza.

ONU Mujeres estima que durante grandes eventos deportivos, como el Mundial, las llamadas por violencia familiar aumentan hasta 30%.

La Red Nacional de Refugios alertó que dos de las tres ciudades mexicanas sede ya se ubican entre los cinco estados con más casos reportados hasta abril.

Por ello, la organización lanzó la campaña La violencia contra las mujeres no es parte del juego, que busca generar conciencia pública, promover cero tolerancia a las violencias machistas y difundir mensajes de apoyo.

“No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras”, afirmó Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios.

La Red Nacional de Refugios continuará brindando atención gratuita y especializada, reforzando las rutas de apoyo durante el Mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026salud mentalsaludpsicologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNTE vuelve a bloquear Paseo de la Reforma pese a reducción de plantón en Centro Histórico: gobierno cierra el diálogo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguraron que la mesa de diálogo con la SEP, ISSSTE y Segob fue cancelada

CNTE vuelve a bloquear Paseo de la Reforma pese a reducción de plantón en Centro Histórico: gobierno cierra el diálogo

Desaparecidos en México podrían llenar dos estadios: lanzan campaña internacional para pedir a Sheinbaum frenar la crisis

Entre 2006 y 2026, más de 100 mil personas desaparecieron en México

Desaparecidos en México podrían llenar dos estadios: lanzan campaña internacional para pedir a Sheinbaum frenar la crisis

Congreso mexiquense aprueba hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos contra mujeres

Se busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares de muertes violentas de mujeres

Congreso mexiquense aprueba hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos contra mujeres

¿Qué tipo de hogar hace más felices a las mujeres? Así influyen los modelos familiares en su bienestar

Los hombres tienden a sentirse más conformes cuando habitan en hogares de mayor tamaño, en especial aquellos conformados por una pareja e hijos

¿Qué tipo de hogar hace más felices a las mujeres? Así influyen los modelos familiares en su bienestar

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: la pobreza es uno de los principales factores en México

Se considera explotación a las tareas realizadas por niñas, niños y adolescentes fuera del marco legal y en entornos peligrosos o insalubres

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: la pobreza es uno de los principales factores en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

Descubren túnel de 20 metros y toma clandestina de hidrocarburo en un predio de Ecatepec

Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protesta en la inauguración del Mundial 2026: “Ya no puedo hablar de nada”

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Trump nomina a Jay Clayton para Inteligencia Nacional: es el fiscal que lleva el caso contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

Fan sudafricano se vuelve viral al unirse al festejo mexicano tras la derrota en el Mundial 2026

Fan sudafricano se vuelve viral al unirse al festejo mexicano tras la derrota en el Mundial 2026

Pasajeros convierten microbús en sala VIP para ver el Mundial 2026: video se vuelve viral

Esta es la razón de la ausencia de Alphonso Davies en el debut de Canadá en el Mundial 2026

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”