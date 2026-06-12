México

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano

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Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas comienza, pero ya está dejando imágenes que reflejan que la verdadera fiesta no solamente se vive dentro de los estadios. Mientras las selecciones disputan sus primeros encuentros, miles de aficionados de diferentes países recorren las ciudades sede de México y protagonizan momentos que rápidamente se vuelven virales en redes sociales.

Uno de los episodios más comentados de las últimas horas ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde un grupo de seguidores de Corea del Sur terminó convirtiendo una sencilla cena en una auténtica celebración internacional.

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Todo sucedió en una taquería de la ciudad, donde varios visitantes surcoreanos disfrutaban de la gastronomía mexicana junto con otros clientes. Lo que parecía una noche normal cambió de manera inesperada cuando alguien decidió reproducir una canción que forma parte de la cultura popular mundial: “Gangnam Style”.

El momento ocurrió en Guadalajara y se ha convertido en uno de los episodios más comentados de la Copa del Mundo. (Captura de pantalla)
El momento ocurrió en Guadalajara y se ha convertido en uno de los episodios más comentados de la Copa del Mundo. (Captura de pantalla)

Los primeros acordes del éxito interpretado por PSY bastaron para provocar sonrisas inmediatas entre los aficionados asiáticos. En cuestión de segundos, varios de ellos reconocieron el tema y comenzaron a reaccionar con entusiasmo.

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La escena fue captada por algunos asistentes, quienes compartieron videos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los visitantes sacan sus teléfonos celulares para grabar el momento mientras comienzan a seguir el ritmo de la canción.

Poco a poco, el ambiente dentro del establecimiento cambió por completo. Lo que inició como una simple ocurrencia musical terminó convirtiéndose en una convivencia multicultural en la que participaron personas de distintas nacionalidades.

Entre aplausos, risas y bailes improvisados, los aficionados coreanos se transformaron en el centro de atención de la noche. Sin embargo, lejos de generar distancia entre los presentes, la situación provocó que otros clientes se sumaran a la celebración.

La música rompió las barreras culturales y convirtió una cena común en una celebración que ya le da la vuelta a internet. (Captura de pantalla)
La música rompió las barreras culturales y convirtió una cena común en una celebración que ya le da la vuelta a internet. (Captura de pantalla)

El video se viralizó rápidamente debido a que representa uno de los aspectos más valorados de una Copa del Mundo: la convivencia entre culturas completamente distintas que encuentran puntos de conexión a través del deporte, la música y la convivencia cotidiana.

La canción que detonó el momento no es cualquier tema. “Gangnam Style”, lanzada por el cantante surcoreano PSY en julio de 2012, se convirtió en un fenómeno global que marcó una época en internet. Su popularidad fue tan grande que rompió récords de reproducciones y ayudó a abrir las puertas para que la música surcoreana alcanzara una mayor presencia internacional.

Más de una década después de su estreno, el tema continúa siendo identificado por millones de personas alrededor del mundo, algo que quedó demostrado en la taquería tapatía.

La espontánea reacción de varios aficionados extranjeros conquistó las redes sociales y mostró el ambiente que se vive fuera de los estadios. (Captura de pantalla)
La espontánea reacción de varios aficionados extranjeros conquistó las redes sociales y mostró el ambiente que se vive fuera de los estadios. (Captura de pantalla)

Curiosamente, esta no es la primera vez que aficionados de Corea del Sur llaman la atención durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en México.

Días antes también circularon imágenes de un grupo de seguidores surcoreanos que acudieron a una función de lucha libre mexicana. Durante el espectáculo, los visitantes comenzaron a bailar nuevamente “Gangnam Style”, provocando la reacción positiva del público y generando otro momento viral.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea players applaud fans after the match REUTERS/Amanda Perobelli
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea players applaud fans after the match REUTERS/Amanda Perobelli

La repetición de estas escenas ha llevado a varios usuarios a bromear en redes sociales sobre la posibilidad de que la canción se convierta en una especie de himno no oficial para la afición coreana durante el torneo.

Mientras los equipos se preparan para disputar encuentros decisivos en la fase de grupos, historias como esta recuerdan que el Mundial es mucho más que resultados y estadísticas. También es una oportunidad para que personas de diferentes países compartan experiencias, descubran nuevas tradiciones y generen recuerdos inolvidables.

En Guadalajara, una taquería se convirtió por unos minutos en el escenario perfecto para demostrar que el futbol tiene la capacidad de unir culturas. Y aunque el balón todavía seguirá rodando durante varias semanas, momentos como el protagonizado por los aficionados coreanos ya forman parte de las postales más entrañables que ha dejado el Mundial 2026 en México.

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