¿Qué tipo de hogar hace más felices a las mujeres? Así influyen los modelos familiares en su bienestar

Ilustración de una mujer mexicana relajada, sentada en el suelo de su hogar luminoso con una planta, un libro abierto y una taza de café humeante, simbolizando bienestar y tranquilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que se organiza un hogar mexicano puede determinar el grado de satisfacción personal, pero ese efecto no es igual para todos sus integrantes.

Distintas configuraciones familiares influyen de forma desigual en la percepción de bienestar de hombres y mujeres. Así lo demuestra el capítulo Sex Differences in Life Satisfaction Across Household Configurations in Mexico, incluido en el libro Quality of Life in Mexico: State of the Art, Dimensions, and Future Developments, una publicación de Springer.

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En este análisis, el Dr. Gerardo Leyva Parra, quien forma parte del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana, participó activamente en este estudio, donde se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021. El equipo examinó cómo el tamaño y la estructura de las viviendas inciden en la felicidad, con un enfoque específico en las diferencias de género.

Diferencias de género en el impacto del hogar

Uno de los hallazgos principales señala que existen asimetrías notables entre hombres y mujeres respecto a cómo la configuración familiar afecta su percepción de satisfacción.

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Según el estudio, los varones tienden a sentirse más conformes cuando habitan en hogares de mayor tamaño, en especial aquellos conformados por una pareja, sus hijos y otros familiares adicionales. En contraste, la comunidad femenina presenta mayores niveles de bienestar cuando su entorno familiar es pequeño, sobresaliendo las parejas sin hijos como el escenario en que más satisfacción reportan.

Una ilustración editorial plana muestra el contraste entre una casa grande y concurrida llena de una familia multigeneracional y una casa pequeña y minimalista habitada por una mujer sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que ambos experimentan menores niveles de planitud en hogares unipersonales y en familias monoparentales. No obstante, las causas de esta insatisfacción difieren y parecen estar relacionadas con la distribución y carga de las responsabilidades domésticas y de cuidado.

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Implicaciones para políticas públicas y bienestar

El análisis revela que la satisfacción femenina con su situación económica y laboral es mayor en estructuras familiares más simples, mientras que los hombres obtienen beneficios en diferentes ámbitos al vivir en hogares grandes y multigeneracionales. Esta diferencia podría estar vinculada con la persistencia de desigualdades en el reparto de las tareas domésticas y el trabajo no remunerado.

La relevancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de políticas sociales es necesario, por lo que se recomienda diseñar estrategias que consideren la estructura y distribución de tareas de cuidado para mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población, con la finalidad de comprender cómo los cambios en las estructuras familiares mexicanas pueden influir en la calidad de vida de distintos grupos de población.

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