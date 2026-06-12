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Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

El singular visitante recorrió las calles bajo la lluvia y se convirtió en uno de los símbolos más curiosos tras la victoria del Tricolor ante Sudáfrica

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La victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 provocó celebraciones multitudinarias en distintos puntos del país. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar los primeros tres puntos del equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente en la Ciudad de México, donde el Ángel de la Independencia volvió a convertirse en el principal punto de reunión de la afición tricolor.

Sin embargo, entre banderas, cánticos, lluvia y fuegos artificiales, un inesperado protagonista terminó robándose parte de la atención de los asistentes y de las redes sociales: un pato vestido con los colores de la Selección Mexicana.

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Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después del triunfo mexicano. En ellas se observa al ave caminando tranquilamente entre cientos de aficionados que celebraban el resultado conseguido en el Estadio Ciudad de México.

Portando una camiseta verde con el escudo nacional, el peculiar animal avanzó entre la multitud sin mostrar señales de nerviosismo, pese al intenso ambiente que predominaba en Paseo de la Reforma.

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Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.
Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Las fotografías y videos no tardaron en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas compartieron las imágenes acompañadas de comentarios humorísticos y mensajes que destacaban lo peculiar de la escena.

Para muchos aficionados, el llamado “pato mundialista” se convirtió en una representación perfecta del ambiente festivo que caracteriza a los seguidores mexicanos durante las grandes competiciones internacionales.

De acuerdo con diversos reportes difundidos en redes sociales, el ave pertenece a una familia dedicada a la venta de aguas frescas en la capital del país. Habituales asistentes a eventos públicos, sus dueños suelen vestir al pato con diferentes atuendos temáticos, por lo que ya era conocido entre algunos habitantes de la zona.

La celebración por los primeros tres puntos de México en el Mundial dejó una de las postales más peculiares del torneo.
La celebración por los primeros tres puntos de México en el Mundial dejó una de las postales más peculiares del torneo.

No obstante, fue durante la celebración del Mundial cuando alcanzó notoriedad nacional.

Bajo una intensa lluvia, el animal caminó entre tambores, trompetas y cánticos mundialistas mientras decenas de personas se detenían para fotografiarlo o grabarlo con sus teléfonos celulares.

La escena se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas de la jornada.

México arranca con el pie derecho

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal REUTERS/Pawel Kopczynski
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal REUTERS/Pawel Kopczynski

Mientras el pato acaparaba reflectores fuera del estadio, dentro de la cancha la Selección Mexicana cumplió con la tarea de sumar una victoria en su presentación mundialista.

El conjunto nacional derrotó 2-0 a Sudáfrica en actividad correspondiente al Grupo A, resultado que permitió al Tricolor iniciar con confianza su participación en la Copa del Mundo.

El primer gol de la noche llegó gracias a Julián Quiñones, quien abrió el marcador durante la primera parte para encender a los más de 80 mil aficionados presentes en el inmueble.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with Roberto Alvarado and Israel Reyes REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with Roberto Alvarado and Israel Reyes REUTERS/Raquel Cunha

Posteriormente, en el complemento, Raúl Jiménez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que amplió la ventaja y sentenció el encuentro.

Tras el compromiso, el técnico Javier Aguirre reconoció que el funcionamiento del equipo estuvo lejos de ser perfecto.

“No jugamos bien la primera parte; pudimos irnos arriba 3-0 y nadie hubiera dicho nada”, señaló el estratega mexicano al analizar lo ocurrido durante los primeros 45 minutos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay

El encuentro también estuvo marcado por la intensidad y las expulsiones. El conjunto africano terminó con nueve futbolistas tras las tarjetas rojas mostradas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Por parte de México, César Montes también fue expulsado en los minutos finales, por lo que será una baja sensible para el siguiente compromiso del equipo nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Cesar Montes looks dejected after being shown a red card by referee Wilton Sampaio REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Cesar Montes looks dejected after being shown a red card by referee Wilton Sampaio REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras tanto, las celebraciones continúan en distintos puntos del país. Y aunque los goles de Quiñones y Jiménez fueron fundamentales para el triunfo mexicano, en las calles de la Ciudad de México hubo un personaje inesperado que también terminó ganándose un lugar en la memoria de los aficionados: un pato vestido de verde que, por una noche, se convirtió en la sensación del Mundial 2026.

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