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¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

La familia acaparó miradas en las gradas del Estadio Ciudad de México durante la ceremonia que mezcló cumbia, pop latino y afrobeat

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Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo.
La familia acaparó miradas en las gradas del Estadio Ciudad de México durante la ceremonia que mezcló cumbia, pop latino y afrobeat. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

La familia Aguilar se convirtió en uno de los focos de atención en las gradas del Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026, celebrada el jueves 11 de junio, mientras México derrotaba 2-0 a Sudáfrica en el partido que abrió la Copa del Mundo más grande de la historia.

Pepe Aguilar asistió acompañado de su hija Aneliz y de su hijo Leonardo junto a la esposa de este, Aneliz Álvarez. La presencia de la familia quedó documentada en redes sociales casi en tiempo real: Leonardo publicó una fotografía desde el interior del recinto, imagen que recibió el “me gusta” de su hermana Ángela Aguilar. Por su parte, Aneliz registró varios momentos de su llegada al estadio.

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Pepe Aguilar se encontró con Chicharito

Pepe Aguilar
Con Shakira como figura central y Maná abriendo el show, el Azteca vivió su tercera inauguración mundialista. Entre las gradas, la familia Aguilar documentó su presencia en redes, mientras ninguna cámara registró a Nodal ni a Ángela Aguilar.(@leonardoaguilaroficial / @leonardoaguilaroficial / @aneliz)

Dentro del estadio, Pepe Aguilar se cruzó con el exdelantero Javier “Chicharito” Hernández. Los dos conversaron y el cantante se acercó a la mesa del exfutbolista, donde saludó a quienes lo reconocieron. Las imágenes que Aneliz compartió de la ceremonia confirmaron que los Aguilar presenciaron el show de Belinda con Los Ángeles Azules, quienes interpretaron “Por ella” ante más de 80 mil aficionados.

Lo que no registró ninguna cámara fue la presencia de Christian Nodal ni de Ángela Aguilar. Hasta el cierre de la jornada, ningún medio ni usuario en redes sociales los ubicó en el Azteca.

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Shakira cerró la ceremonia con el himno oficial del torneo

La fiesta previa al partido arrancó con Maná en el centro del campo, con su clásico “Oye mi amor”. Le siguieron Danny Ocean con “Partidazo”, la colaboración de Los Ángeles Azules y Belinda, y la actuación de J Balvin, quien interpretó “Qué calor”, “Uno a la vez” junto a Ryan Castro y su éxito “I Like It”.

El cierre estuvo a cargo de Shakira, quien apareció vestida de blanco y dorado para cantar “Dai Dai”, el himno oficial del torneo que grabó junto al nigeriano Burna Boy. Fue la cuarta vez que la colombiana pone la voz a una Copa del Mundo, tras sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fuegos artificiales en el techo del recinto bajaron el telón de una ceremonia que se extendió cerca de 20 minutos.

Festivales futboleros CDMX
Desde hoy y hasta el 19 de julio, 18 puntos distribuidos en las 16 alcaldías capitalinas transmiten gratis los partidos del Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dio la bienvenida al evento con un discurso sobre la “unión del fútbol” y presentó el trofeo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ninguno de los jefes de Estado de los tres países anfitriones —la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump ni el primer ministro Mark Carney— estuvo presente en las gradas.

Quiñones y Jiménez sellaron el triunfo inaugural de México

En la cancha, México resolvió con autoridad. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 8 con un disparo desde la frontal del área tras un robo de Erik Lira en presión alta. En el segundo tiempo, Roberto Alvarado asistió a Raúl Jiménez, quien anotó de cabeza al 67 para sentenciar el 2-0. Fue el primer gol de Jiménez en una Copa del Mundo, tras haber disputado los torneos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 sin marcar.

El partido no estuvo exento de contratiempos: el capitán César Montes fue expulsado en los minutos finales, y en los alrededores del estadio se registraron protestas de maestros de la CNTE y de colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas.

Fue además la tercera vez que el Estadio Azteca albergó una inauguración mundialista, después de haber sido sede de las ceremonias de apertura de 1970 y 1986.

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