Pasajeros convierten microbús en sala VIP para ver el Mundial 2026: video se vuelve viral

Usuarios del transporte público en Veracruz sorprendieron a las redes al seguir el debut de México desde una televisión instalada en la unidad.

La pasión por el futbol volvió a demostrar que no conoce horarios ni lugares. Mientras millones de personas siguieron el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 desde sus hogares, restaurantes o plazas públicas, un grupo de pasajeros en Coatzacoalcos, Veracruz, encontró una forma muy particular de disfrutar el encuentro frente a Sudáfrica.

Un video compartido en TikTok mostró cómo varios usuarios del transporte público observaron el partido desde el interior de un microbús equipado con televisión, una escena que rápidamente llamó la atención de miles de internautas y terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales relacionados con el arranque del torneo.

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La grabación fue difundida por la usuaria @diana.venegasmtz, quien captó el ambiente dentro de la unidad mientras los pasajeros seguían atentos las acciones del encuentro entre México y Sudáfrica.

En las imágenes se puede observar una pantalla colocada en la parte frontal del vehículo, muy cerca del conductor. Desde ahí se transmitía en vivo el partido correspondiente al debut mundialista del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

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Lejos de ignorar la transmisión, varios pasajeros aprovecharon el trayecto para mantenerse pendientes de cada jugada. Algunos observaban fijamente la pantalla, mientras otros volteaban constantemente para no perder detalle del encuentro.

La situación generó simpatía entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la creatividad y el ingenio que caracterizan a muchos mexicanos cuando se trata de seguir a la Selección Nacional.

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El nacimiento del “microbús premium”

Los pasajeros no quisieron perderse el partido entre México y Sudáfrica y aprovecharon la televisión instalada en la unidad.

Pocas horas después de ser publicado, el video comenzó a acumular miles de reproducciones, comentarios y compartidos.

La peculiar escena provocó que numerosos usuarios bautizaran a la unidad como el “microbús premium”, haciendo referencia a la comodidad de poder seguir un partido mundialista sin necesidad de abandonar las actividades cotidianas.

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Para muchos aficionados, el video reflejó perfectamente la emoción que genera la Copa del Mundo en México, donde incluso un viaje de rutina puede transformarse en una experiencia especial.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y varios comentarios destacaron el carácter único de la escena.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Carlos Perez Gallardo

“La FIFA viendo donde se vino a meter”, escribió un usuario entre bromas.

Otro internauta comentó: “Me iba a quedar a ver, pero después vi que lo estaba viendo por Televisa”.

Las ocurrencias continuaron apareciendo conforme aumentaban las reproducciones.

“Faltó que vendiera las botanas y los refrescos”, escribió otro usuario al imaginar una experiencia aún más completa dentro del transporte público.

También hubo quienes compararon el viaje con un servicio de lujo.

“Los pequeños lujos que se puede uno dar por tener un Mercedes-Benz con chófer”, señaló otro comentario que rápidamente generó reacciones.

Incluso algunos aseguraron sentirse identificados con la situación.

“Me pasé como 10 cuadras por estar viendo el partido”, escribió un internauta, provocando nuevas bromas entre los seguidores de la publicación.

La pasión mundialista invade las calles

People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

El video dejó en evidencia cómo el Mundial 2026 ha logrado involucrar a personas de todos los sectores y regiones del país.

Mientras miles de aficionados se reunieron en plazas públicas, fan fest, restaurantes y bares para observar el partido inaugural de México, otros encontraron maneras más improvisadas de seguir la actividad mundialista.

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En este caso, el transporte público se convirtió en una extensión de la experiencia futbolera.

People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

La escena también mostró la manera en que el futbol puede transformar momentos cotidianos en recuerdos especiales. Lo que normalmente sería un recorrido habitual por las calles de Coatzacoalcos terminó convirtiéndose en una experiencia compartida entre decenas de pasajeros unidos por un mismo objetivo: apoyar al Tricolor.

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Gracias a ello, el llamado “microbús premium” ya forma parte de las historias más curiosas y comentadas que ha dejado el arranque del Mundial 2026, demostrando que la pasión por la Selección Mexicana puede encontrarse prácticamente en cualquier rincón del país.