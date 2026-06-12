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Desaparecidos en México podrían llenar dos estadios: lanzan campaña internacional para pedir a Sheinbaum frenar la crisis

Entre 2006 y 2026, más de 100 mil personas desaparecieron en México

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CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

En México, la cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, una cantidad suficiente para llenar dos estadios de futbol.

En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la Fundación para la Justicia lanzó una campaña internacional en varios idiomas para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que acepte ayuda internacional y frene la crisis de desapariciones.

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La iniciativa invita a la sociedad a enviar mensajes directos a la mandataria a través de la página https://www.fundacionjusticia.org/la-copa-sin-ellos-un-estadio-de-desaparecidos/ y en redes sociales con etiquetas como #LaCopaSinEllos y #UnEstadioDeDesaparecidos.

“@Claudiashein@Busqueda_MX en México las desapariciones son generalizadas ¿qué hará el país para encontrar a los más de 130 mil desaparecidos? #LaCopaSinEllos#UnEstadioDeDesaparecidos.

“@Claudiashein Acepta la ayuda internacional que se te ofrece para frenar la crisis de desapariciones en México#UnEstadioDeDesaparecidxs #LaCopaSinEllxs”, son los mensajes que se pueden enviar automáicamente desde el portal.

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Campaña contra desaparición de personas en México. | Fundación para la Justicia
Campaña contra desaparición de personas en México. | Fundación para la Justicia

La campaña resalta una realidad que viven más de 130 mil familias en el país: la desaparición de personas se ha convertido en una crisis sin precedentes.

La llamada “guerra contra las drogas”, iniciada ese año, desató una ola de violencia en la que la desaparición se convirtió en una herramienta de terror y eliminación de rivales, tanto por parte de grupos criminales como de autoridades en distintos niveles.

Entre 2006 y 2026, más de 100 mil personas desaparecieron en México. Los niveles de impunidad han permitido que este fenómeno crezca.

A man carries a rabbit past missing-person flyers at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, as fans celebrate Mexico’s victory over South Africa during the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Armando Vega
A man carries a rabbit past missing-person flyers at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, as fans celebrate Mexico’s victory over South Africa during the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Armando Vega

Las fiscalías no han sabido, podido o querido responder a la emergencia, y miles de familias se han visto obligadas a buscar por su cuenta a sus seres queridos, formando colectivos de “madres buscadoras” que excavan la tierra en busca de restos humanos y muchas veces arriesgan su vida en el proceso.

La desaparición de migrantes es otro componente de la crisis. México es país de paso para miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica y otras regiones.

Entre 2014 y 2025, al menos casi 5 mil migrantes desaparecieron o murieron en territorio mexicano.

El secuestro, trata, extorsión y abuso contra migrantes se han convertido en una industria rentable para grupos criminales, con participación o tolerancia de autoridades, según informes de la CNDH.

El horror de la crisis se refleja en las fosas clandestinas encontradas en todo el país. Entre 2006 y 2024, se localizaron 3 mil 516 fosas con 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.

En Jalisco, donde se jugarán cuatro partidos del Mundial, se hallaron mil 956 personas enterradas entre 2018 y 2025, y más de 450 bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron.

La búsqueda de desaparecidos recae en madres, esposas y hermanas, conocidas como “madres buscadoras”. Según Amnistía Internacional, entre 2011 y 2025, 30 familiares y allegados de personas desaparecidas han sido asesinados en México, 16 de ellos mujeres.

Diagnóstico internacional: crisis humanitaria y responsabilidad del Estado

La gravedad de la crisis ha sido confirmada por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

Ambos coinciden en que México atraviesa una crisis humanitaria de desapariciones generalizadas, donde la impunidad es estructural y la responsabilidad estatal es ineludible.

El informe de la CIDH, aprobado en febrero de 2026, documenta más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia estatal; señala además que el crimen organizado opera en estrecha connivencia con agentes estatales.

El CED de la ONU concluyó en marzo de 2026 que existen indicios bien fundados de que las desapariciones constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados mediante ataques sistemáticos y con participación o aquiescencia de autoridades municipales, estatales y federales.

Las familias y organizaciones piden al Estado mexicano que el compromiso mostrado ante la CIDH se extienda a los procesos internacionales abiertos ante la ONU.

Exigen la creación de mesas de trabajo con gobierno, sociedad civil y organismos internacionales para transformar las recomendaciones internacionales en acciones concretas que frenen la desaparición masiva y rompan el ciclo de violencia.

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