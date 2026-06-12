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Esta es la razón de la ausencia de Alphonso Davies en el debut de Canadá en el Mundial 2026

El líder norteamericano deberá esperar para hacer su aparición en la justa dejando un hueco en el planteamiento del técnico Marsh

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El jugador del Bayern Munich se perderá el primer partido e su selección. (Reuters/Kevin Sousa)
El jugador del Bayern Munich se perderá el primer partido e su selección. (Reuters/Kevin Sousa)

La inesperada ausencia de Alphonso Davies en el debut de la Selección de Canadá frente a Bosnia en la Copa Mundial 2026 genera inquietud entre los aficionados y representa un reto para el equipo anfitrión.

La baja de su jugador más influyente modifica el panorama del encuentro y pone bajo la lupa la estrategia y el estado físico del plantel para el resto del torneo.

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El cuerpo técnico decidió reservarlo con la intención de asegurar su recuperación y contar con él en las fechas más relevantes de la fase de grupos, apostando a evitar recaídas que puedan dejarlo fuera de momentos determinantes.

El conjunto de la hoja de Maple deberá esperar a que su estrella pueda regresar. (Reuters/Kevin Sousa)
El conjunto de la hoja de Maple deberá esperar a que su estrella pueda regresar. (Reuters/Kevin Sousa)

¿Por qué no jugó?

La escuadra canadiense, que juega como local en este arranque de la Copa Mundial 2026, enfrenta un desafío mayor sin su principal figura. Alphonso Davies destaca por su versatilidad y liderazgo, y su experiencia con el Bayern Múnich lo convierte en referente tanto a nivel nacional como en la región de Concacaf.

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El futbolista quedó fuera del primer encuentro debido a una lesión muscular que sufrió durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, disputado a mediados de mayo.

Bajo el mando del técnico Jesse Marsch, Canadá se prepara para encarar el torneo sin la presencia de quien consideraban pieza clave en su esquema. La ausencia del lateral obliga a rediseñar la estrategia inicial y a buscar alternativas desde la primera jornada.

El futbolista alentará a su selección desde las gradas. (Reuters/Kevin Sousa)
El futbolista alentará a su selección desde las gradas. (Reuters/Kevin Sousa)

Un complicado inicio para Canadá

En conferencia de prensa previo al partido, Marsch compartió información sobre la recuperación del jugador: “Alphonso Davies todavía no está listo para hacerse presente en un partido oficial. Ha venido mejorando notablemente en los últimos entrenamientos y creemos firmemente que podrá regresar a las canchas en los próximos días”.

El discurso del entrenador indica que el objetivo primordial es lograr que Davies regrese en plenitud física para los siguientes juegos. La decisión de no arriesgarlo en el debut responde a la intención de proteger su salud y asegurar su disponibilidad para los partidos decisivos del grupo.

El historial médico reciente de Davies genera dudas sobre su participación en la competencia. Una estadística ilustra el problema: solo ha podido disputar dos de los últimos 21 partidos oficiales con la selección canadiense. Las lesiones han sido una constante en el último ciclo, lo que lleva al cuerpo técnico y a la afición a preocuparse por su futuro en el torneo.

Ante este contexto, tanto el plantel como los seguidores deberán ajustarse y asumir nuevas responsabilidades. Se espera que la reincorporación de Alphonso Davies pueda tener un impacto significativo en el funcionamiento del equipo si su evolución es favorable.

El jugador ha estado al lado de sus compañeros de equipo en los entrenamientos. (REUTERS/Bernadett Szabo)
El jugador ha estado al lado de sus compañeros de equipo en los entrenamientos. (REUTERS/Bernadett Szabo)

¿Qué viene para la estrella canadiense?

La exclusión de Davies no solo representa un ajuste en la táctica, sino que impacta en el ánimo del grupo y la afición, que contaba con verlo desde el inicio del certamen. De todos modos, Canadá ajusta su estrategia con la esperanza de que el lateral regrese para las etapas clave de la fase de grupos.

Optar por reservar a su futbolista más influyente para los siguientes compromisos refleja la prioridad por la integridad física y el rendimiento sostenido, aun si esto significa renunciar a la presencia de Davies en el encuentro inaugural frente a Bosnia.

A medida que avanza el torneo, todas las miradas estarán puestas en la recuperación del jugador y en las repercusiones que pueda tener su regreso para el destino de la selección local.

La Selección de Canadá afronta su estreno mundialista sin su máxima figura, concentrándose en mantener la competitividad y la esperanza de que Alphonso Davies se reintegre pronto al plantel para impulsar al equipo en su propio Mundial.

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