Cuándo vuelve a jugar México tras el triunfo contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

El Tricolor quiere llevarse la cima de su grupo desde el segundo partido. (REUTERS/Pawel Kopczynski)

El debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cumplió con las altas expectativas de la afición. Tras conseguir una valiosa y contundente victoria en el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el conjunto dirigido por Javier Aguirre no tiene tiempo para excesos de confianza.

La planeación de la fase de grupos avanza con rapidez y el cuerpo técnico ya prepara la estrategia para su siguiente prueba dentro del Grupo A, donde buscarán amarrar de forma matemática su clasificación a la ronda de los treintaidosavos de final.

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Para este compromiso, la escuadra mexicana abandonará la capital del país y se trasladará a la perla tapatía para enfrentarse al siempre dinámico representativo de Corea del Sur, en un duelo que promete grandes emociones por la propuesta táctica de ambos planteles.

El conjunto azteca llega con la motivación de haber roto una importante racha negativa en su debut. (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Fecha, horario y sede del México vs. Corea del Sur

La localía compartida de esta Copa del Mundo permite que México dispute sus tres encuentros de la primera etapa en territorio nacional. A continuación, te compartimos los datos clave para que agendes este trascendental encuentro de la Selección Nacional:

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Partido: México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, Jalisco

Fase: Jornada 2 del Grupo A — Copa Mundial de la FIFA

La casa de Chivas recibirá al Tri en su segundo partido. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así llega México a su segundo partido

El arranque de la justa mundialista tiñó las tribunas de verde. El combinado mexicano supo capitalizar el impulso de su público y desde el silbatazo inicial asfixió la salida del equipo africano con una presión alta comandada por Érik Lira y Álvaro Fidalgo. Apenas al minuto 8, la recompensa llegó cuando Julián Quiñones aprovechó un descuido defensivo para batir al guardameta Ronwen Williams por entre las piernas, anotando el primer gol del certamen e inaugurando la fiesta nacional.

Durante el complemento, la balanza se inclinó de manera definitiva a favor de los locales. La expulsión del mediocampista sudafricano Yaya Sithole al minuto 49 mermó las capacidades físicas de los visitantes. Con la superioridad numérica en la cancha, Javier Aguirre refrescó el ataque permitiendo el histórico debut mundialista del juvenil de 17 años, Gilberto Mora.

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Al minuto 66, la contundencia azteca se hizo presente de nueva cuenta; tras una jugada colectiva orquestada por Quiñones, Roberto “Piojo” Alvarado mandó un centro preciso al segundo poste para que Raúl Jiménez conectara un certero cabezazo que selló el 2-0 definitivo. A pesar de la expulsión tardía del defensa central César Montes en el tiempo de compensación —baja sensible para el siguiente duelo—, México aseguró los primeros tres puntos del campeonato de forma categórica.

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

México vs. Corea del Sur en Copas del Mundo

El enfrentamiento entre mexicanos y surcoreanos empieza a convertirse en un clásico de las primeras fases mundialistas, registrando enfrentamientos muy memorables en la era moderna del balompié. Los registros históricos generales favorecen de forma contundente al cuadro norteamericano con un balance de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota en el historial directo documentado en diversas competencias y amistosos.

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En lo que respecta exclusivamente a la máxima vitrina del fútbol, ambas naciones se han visto las caras en dos ocasiones previas dentro de la fase de grupos, dejando recuerdos muy gratos para la memoria colectiva del aficionado mexicano:

Francia 1998 (Fase de Grupos): En aquel recordado torneo veraniego, México debutó contra el conjunto asiático en la ciudad de Lyon. Pese a iniciar perdiendo tras un tiro libre desviado, el “Tri” vino de atrás de la mano de un doblete de Luis “Matador” Hernández y una espectacular anotación de Ricardo Peláez para firmar un vibrante triunfo por 3-1. Rusia 2018 (Fase de Grupos): Veinte años después, volvieron a cruzarse en la ciudad de Rostov del Don durante la segunda fecha del sector. En aquella tarde, las anotaciones de Carlos Vela desde el manchón penal y de Javier “Chicharito” Hernández encaminaron la victoria mexicana por 2-1, resistiendo el descuento de último minuto de la estrella Son Heung-min.

El partido del próximo 18 de junio en Guadalajara marcará el tercer choque en Mundiales entre estas dos culturas futbolísticas. Mientras México busca refrendar su hegemonía y afianzarse en el liderato del Grupo A aprovechando el impulso anímico del debut, Corea del Sur saltará a la cancha del Estadio Akron con la clara consigna de romper la estadística negativa y complicarle el panorama al gigante de la Concacaf.

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