México va por el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

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La delegación mexicana continúa sumando resultados destacados en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, donde el equipo femenil de arco recurvo avanzó a la disputa por la medalla de oro tras una sólida actuación en territorio turco.

Este jueves, el conjunto integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz superó tres rondas consecutivas para instalarse en la final, donde enfrentará a China.

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Las tres arqueras, medallistas olímpicas en París 2024, volverán a competir por una presea internacional luego de protagonizar una de las actuaciones más destacadas de la jornada para México.

Valencia, Vázquez y Ruiz superan a Corea del Sur y avanzan por el oro

El camino hacia la final comenzó con una victoria de 6-0 sobre Gran Bretaña en los octavos de final. Más tarde, el equipo mexicano repitió el marcador ante Japón en cuartos de final para asegurar su presencia entre las mejores cuatro selecciones del certamen.

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La prueba más exigente llegó en semifinales, donde México se enfrentó a Corea del Sur, considerada la principal potencia mundial de la disciplina. En un duelo cerrado, Valencia, Vázquez y Ruiz se impusieron por 5-4 para sellar su pase a la final.

La disputa por la medalla de oro se llevará a cabo durante la madrugada del próximo domingo, tiempo del centro de México, cuando el conjunto nacional se mida a China en busca del primer lugar del podio.

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México mantiene opciones de medalla en otras categorías

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La actividad mexicana en Antalya también dejó resultados positivos en otras pruebas. En arco compuesto mixto, la dupla conformada por Maya Becerra y Sebastián García avanzó al encuentro por la medalla de bronce, donde enfrentará a Estados Unidos este sábado.

Por otra parte, el equipo varonil de arco recurvo, integrado por Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Téllez, se quedó cerca del podio tras caer 1-5 ante China Taipéi en el duelo por el tercer lugar.

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Antes de esa derrota, los mexicanos habían superado a Bélgica por 5-4, a Turquía por 6-2 y a Italia por 5-1, además de perder en semifinales por 2-6 frente a Corea del Sur.

La participación nacional en la Copa del Mundo continuará este viernes con las eliminatorias individuales de arco recurvo y compuesto, donde se definirán los semifinalistas que competirán por las medallas durante el fin de semana.

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