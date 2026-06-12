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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,92 pesos mexicanos, experimentando una disminución del -0,85% respecto al precio de 20,09 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,99%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 9,06%.

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En los últimos días, el euro ha mostrado una tendencia negativa frente al peso mexicano, registrando dos días consecutivos de ajuste a la baja. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,65%, inferior a la volatilidad de referencia de 5,77%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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