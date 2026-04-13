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José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Joserra se mostró indiferente ante los cuestionamientos sobre su relación con el analista de TUDN Televisa, y reflexionó sobre su legado como periodista

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José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista" y se negó a hablar de David Faitelson pese a su historia juntos (Luz Coello/ Infobae México)
José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista" y se negó a hablar de David Faitelson pese a su historia juntos (Luz Coello/ Infobae México)

La carrera de José Ramón Fernández en la televisión mexicana deportiva está llena de Protagonistas y antagonistas que forman parte de su extensa carrera en el medio. Y uno de los nombres que ha sido su sombra con el paso de los años es David Faitelson.

Es conocido que la relación entre Faitelson y Joserra se rompió luego de que David dejó ESPN y empezó a trabajar en Televisa TUDN, la empresa con la que José Ramón ha competido por años y que forjó una escuela de periodistas que crecieron con el ideal de “odiar” a los de la televisora de Chapultepec.

Durante la conferencia de prensa sobre su libro “El Protagonista. José Ramón Fernández”, el experimentado comentarista deportivo se negó a hablar de Faitelson. Fue cuestionado sobre lo que piensa de uno de sus grandes alumnos con el que colaboró por años; sin embargo, José Ramón Fernández se mostró firme y evitó hablar sobre al que alguna vez tachó de “sicario”.

La reacción de José Ramón Fernández cuando le preguntaron de Faitelson

José Ramón se mostró "indiferente" ante los cuestionamientos de su relación con David Faitelson tras las polémicas que han tenido tras años de relación, sin embargo, en su libro dedicó unas páginas para contar su historia con él (Luz Coello/ Infobae México)

Sin titubeos, Joserra se calificó como una persona “super polémica”, por lo que se mostró indiferente al cuestionamiento sobre David Faitelson y el nuevo papel que tomó en los programas de TUDN. Defendió que debe ser indiferente ante este personaje, incluso negó a mencionar su nombre:

“Yo nunca he sido polémico, he sido super polémico y no me interesa hablar de la gente que se fue, soy indiferente a eso. Si no muestras indiferencia, la gente que tú preparas … Ese señor del que hablas llegó en 1989 a presentarse en mi oficina“, señaló.

Pese a que se habló de traición luego de que Faitelson se fue a Televisa, José Ramón Fernández sostuvo que es libre de trabajar con quien quiera, pero entre líneas dejó ver su desprecio a Televisa:

“Es parte de una etapa diferente, después se van, tienen el derecho a irse que hagan lo que quieran, el asunto es que, yo tuve maestros muy brillantes”.

Y es que, pese a los escándalos que ambos han protagonizado, Joserra reconoció a Infobae México que David es parte de su historia y de las anécdotas que ha vivido en estos años en la televisión deportiva, por lo que en su libro dedicó unas páginas a contar parte de su historia juntos así como sus disgustos. Pero, no olvidó sus roces y aseguró que contar sus vivencias con David solo permitirá evidenciar la clase de personas con las que se ha relacionado.

José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista", a sus 80 años de edad se mantiene como una de las figuras del periodismo deportivo vigentes (Luz Coello/ Infobae México)
José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista", a sus 80 años de edad se mantiene como una de las figuras del periodismo deportivo vigentes (Luz Coello/ Infobae México)

“El periodista no puede vivir únicamente del éxito, no, hay fracasos. A veces el fracaso te enseña más, ser indiferente con quienes te atacan te enseña más”, narró.

El consejo de José Ramón a jóvenes periodistas

Con una experiencia en coberturas internacionales y nacionales, José Ramón Fernández se sinceró sobre el panorama del periodismo en la actualidad, y así como forjó una escuela de comentaristas y críticos que siguen vigentes, insistió que se necesita “creer en el periodismo”.

Los periodistas tienen que creer en el periodismo, si no creen en el periodismo, la investigación, si se dejan llevar por los famosos youtubers —que son terriblemente malos—, se dignan a hablar de futbol cuando no tienen idea del futbol, ni idea, los tenemos en ESPN todas las noches", sentenció.

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