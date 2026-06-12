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Los mejores remedios para quitar las ojeras de manera natural

Son procedimientos fáciles y que puedes hacer en casa

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Primer plano de una persona con la piel bronceada aplicando dos bolsas de té húmedas debajo de cada ojo.
Las ojeras pueden borrarse con estos procedimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ojeras son una preocupación frecuente en la rutina de cuidado personal y pueden deberse a factores como el cansancio, la genética o la retención de líquidos. La búsqueda de remedios naturales para reducir su apariencia es constante, ya que muchas personas prefieren opciones que no impliquen productos químicos ni intervenciones agresivas.

Optar por soluciones naturales permite cuidar la piel del rostro, reducir la exposición a ingredientes sintéticos y mantener hábitos de bienestar que pueden reflejarse en una mejor apariencia. Existen distintos remedios que pueden probarse en casa y que ayudan a disminuir el color oscuro y la inflamación debajo de los ojos sin recurrir a tratamientos costosos.

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Las compresas frías ayudan a reducir la inflamación

Un hombre con ojeras y corbata desatada se sienta en un escritorio con un monitor que muestra código, rodeado de altas pilas de papel y vasos de café.
Un trabajador agotado, con evidentes ojeras y aspecto desalineado, se sienta frente a su pantalla de ordenador, rodeado de montones de documentos en una oficina con poca luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de compresas frías es una técnica básica y accesible para disminuir la apariencia de las ojeras. Aplicar frío sobre la zona ayuda a contraer los vasos sanguíneos y a reducir la hinchazón.

  • Se pueden emplear cubos de hielo envueltos en un paño limpio para evitar el contacto directo con la piel.
  • Las cucharas metálicas refrigeradas funcionan de manera similar y su forma facilita la aplicación en el contorno de los ojos.
  • Otra opción es utilizar bolsas de té verde previamente refrigeradas, ya que el té contiene antioxidantes y cafeína que pueden potenciar el efecto.

Realizar este procedimiento durante cinco a diez minutos puede ayudar a que la zona luzca menos inflamada y con un color más uniforme.

El pepino hidrata y refresca la piel del contorno de ojos

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados y dos rodajas de pepino colocadas sobre cada párpado.
Una persona utiliza rodajas de pepino frío sobre sus ojos cerrados como parte de un tratamiento de belleza y relajación para el contorno de ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino es conocido por su capacidad de hidratar y refrescar la piel. Su alto contenido de agua y vitamina C lo hace útil para mejorar el aspecto de las ojeras cuando se coloca frío sobre los ojos.

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  • Cortar rodajas de pepino y dejarlas enfriar en el refrigerador durante quince minutos antes de aplicarlas.
  • El contacto directo con la piel proporciona una sensación de frescura y puede ayudar a disminuir el color oscuro.
  • El pepino también contiene antioxidantes que favorecen la regeneración celular y la elasticidad de la piel.

Las rodajas pueden dejarse sobre los ojos cerrados de diez a quince minutos para aprovechar sus beneficios. Este remedio puede formar parte de una rutina diaria de autocuidado.

El descanso y la hidratación constante son factores clave

Imagen de una mujer durmiendo de lado en la cama, cubierta por una manta gris, con luz ambiental nocturna. Una planta Sansevieria en maceta y una ventana se ven al fondo.
Dormir bien es la clave para no tener ojeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir lo suficiente y mantener una correcta hidratación son elementos centrales para reducir la aparición de ojeras de manera natural. El cansancio y la falta de sueño suelen intensificar el color y la inflamación en la zona debajo de los ojos.

  • Dormir entre siete y ocho horas por noche puede contribuir a que la piel luzca más descansada.
  • Beber agua a lo largo del día ayuda a prevenir la retención de líquidos y a mantener la elasticidad de la piel.
  • Limitar el consumo de sal y cafeína también puede favorecer la reducción de la hinchazón en el área ocular.

El descanso adecuado y una hidratación constante no solo benefician el aspecto de las ojeras sino que también influyen en la salud general de la piel. Estas medidas, combinadas con remedios tópicos, potencian los resultados y pueden integrarse fácilmente a los hábitos diarios.

Las compresas frías, el uso de pepino y la atención al descanso y la hidratación ofrecen alternativas naturales para tratar las ojeras. Estos métodos permiten cuidar la piel sin recurrir a productos químicos y pueden mejorar visiblemente el contorno de los ojos con constancia en su aplicación.

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