¿Piensas asistir a los juegos de la MLB en México? Estas las diferentes opciones de alimentos y bebidas en el Estadio Alfredo Harp Helú

Los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks se enfrentarán este fin de semana con par de encuentros en lo que corresponde a la Mexico City Series. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Este fin de semana, la MLB regresa a la Ciudad de México con la Mexico City Series, programada para el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los San Diego Padres se enfrentarán a los Arizona Diamondbacks en un par de encuentros.

Tras un año de ausencia, el béisbol de las Grandes Ligas vuelve a la capital, prometiendo una auténtica fiesta en el parque de pelota. La afición mexicana vibrará con intensidad con estrellas de talla mundial como Fernando Tatis Jr, Manny Machado, entre otros.

La última ocasión que la Gran Carpa visitó territorio mexicano para disputar un encuentro de temporada regular fue en 2024 cuando los Rockies de Colorado se enfrentaron a los Astros de Houston en la casa de los Diablos Rojos del México.

Opciones de comida y bebidas en el Estadio Alfredo Harp Helú

Conoce las opciones de comida para disfrutar en la MLB México. (Estadio Alfredo Harp Helú)

Desde su inauguración en 2019, el Estadio Alfredo Harp Helú ha destacado por su impresionante oferta gastronómica, que crece cada año con nuevos puestos y una variedad que eleva la experiencia del aficionado.

Si es tu primera visita, llegas del extranjero o planeas disfrutar los juegos de la MLB este fin de semana, aquí te detallamos las mejores opciones culinarias en el recinto, donde hay para todos los gustos:

La tradición beisbolera mexicana revive con los tacos de cochinita pibil, herederos directos de los legendarios del Parque del Seguro Social. Jugosos, con cebolla morada y habanero, son el acompañante perfecto para cualquier inning.

Entre las favoritas, las flautas ahogadas permiten elegir relleno —carne deshebrada, queso, pollo o papa— bañadas en salsa a tu gusto y consomé de res.

Desde su debut hace un par de temporadas, los tacos de sirloin del Remolquito se han convertido en un auténtico clásico y se ha convertido en uno de los puestos más visitados por la afición.

Existen muchas opciones más como Machetes, Tortas, un nuevo puesto de mariscos, entre otras para que no te preocupes por la comida. Si deseas algo más ligero y comer un snack puedes encontrar desde botanas clásicas como palomitas, papas o nieves hasta marquesitas y dulces típicos mexicanos

Si lo tuyo es degustar de una buena bebida hay cocteles con alcohol y sin alcohol para poder disfrutar como si estuvieras en la playa, también hay café, cerveza, sangría preparada, michelada, agua o refresco.

En caso de que desees conocer la oferta detallada de comidas y bebidas con sus precios, puedes encontrar dicha información en la página del Estadio Alfredo Harp Helú, dentro del apartado de concesiones.