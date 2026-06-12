Trabajo infantil en México: en qué lugares está prohibido que laboren los menores de edad

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras. (FOTO: Hondudiario)

En México, una de cada diez niñas y niños enfrenta el trabajo infantil, una violación a los derechos de la infancia que limita su desarrollo físico, mental, social y educativo.

Esta realidad, señalada por organismos internacionales, refleja la urgencia de fortalecer la protección y erradicación de cualquier forma de explotación laboral infantil en el país.

PUBLICIDAD

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para invitar a la reflexión y acción en defensa de la niñez.

El trabajo infantil es resultado de la pobreza, la falta de acceso a educación y la discriminación, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas.

Muchas niñas y niños participan en actividades domésticas y agrícolas; otros migran a zonas urbanas, donde son más vulnerables a la explotación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la violación a los derechos de educación, salud y vida digna afecta de manera particular a la niñez indígena.

PUBLICIDAD

Para atender este problema, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena otorga becas, alimentación y espacios seguros a decenas de miles de menores.

Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo infantil

La Ley Federal del Trabajo otorga vigilancia especial al empleo de menores, conforme a la siguiente normativa:

El artículo 173 obliga a las autoridades laborales federales y estatales a identificar y erradicar el trabajo infantil.

El artículo 174 establece que los mayores de quince y menores de dieciocho años necesitan un certificado médico que pruebe su aptitud laboral y deben someterse a revisiones periódicas. Sin estos requisitos, ningún patrón puede emplearlos.

PUBLICIDAD

El artículo 175 prohíbe contratar a menores de dieciocho años en establecimientos no industriales después de las diez de la noche, en expendios de bebidas alcohólicas, en trabajos que afecten su moralidad o en labores peligrosas.

Durante una contingencia sanitaria, se prohíbe su empleo en cualquier actividad sin afectar su salario ni derechos.

El artículo 175 Bis determina que no se considera trabajo cuando menores de quince años participan en actividades artísticas, científicas o deportivas bajo supervisión adulta, siempre y cuando no interfiera con su educación ni ponga en riesgo su salud.

PUBLICIDAD

Labores peligrosas y derechos laborales de los menores

El artículo 176 enumera labores peligrosas e insalubres prohibidas para menores, como exposición a ruido, agentes químicos, trabajos nocturnos industriales, manejo de maquinaria pesada, labores agrícolas con químicos, construcción y actividades con esfuerzo físico excesivo.

Los menores de dieciséis años no pueden trabajar más de seis horas diarias, divididas en períodos de máximo tres horas, con al menos una hora de descanso entre cada uno.

PUBLICIDAD

Está prohibido que menores de dieciocho años laboren en horas extraordinarias y en días domingos o de descanso obligatorio.

Las horas extraordinarias, si se presentaran, deben pagarse con un doscientos por ciento adicional al salario.

Los menores tienen derecho, además, a un mínimo de dieciocho días laborables de vacaciones pagadas al año.

Los patrones deben exigir certificados médicos, mantener registros completos, distribuir el trabajo para que los menores puedan asistir a la escuela, darles capacitación y atender cualquier solicitud de información de las autoridades.

PUBLICIDAD

Acciones para erradicar el trabajo infantil

En mayo de 2026, el gobierno federal, empleadores y trabajadores lanzaron la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo.

Esta iniciativa utiliza el deporte como herramienta de sensibilización y coincidirá con la Copa Mundial de 2026.

El objetivo es movilizar a la sociedad y enviar el mensaje de que en México no hay lugar para la explotación infantil.

El sector turístico, a través de la Secretaría de Turismo, colabora con la Secretaría del Trabajo para proteger a niñas, niños y adolescentes en destinos turísticos, mediante la actualización del Código Nacional de Conducta y la implementación de protocolos de prevención y atención.

PUBLICIDAD

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México también participa, ofreciendo canales de denuncia y orientación.

La campaña invita a la población a tomarse una fotografía con una tarjeta roja, compartirla en redes sociales y usar el hashtag #PonerFinalTrabajoInfantilMX.

El símbolo puede descargarse en la página de la OIT o improvisarse con una hoja roja.

La eliminación del trabajo infantil es un compromiso internacional respaldado por los convenios 138 y 182, ambos ratificados por México, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

PUBLICIDAD