UFC Freedom 250: horario, cartelera y dónde ver en México el histórico evento en la Casa Blanca

(Jesús Avilés / Infobae México)

La UFC celebrará este domingo 14 de junio uno de los eventos más inusuales de su historia con la realización de UFC Freedom 250, función que tendrá como escenario los jardines de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.

La velada forma parte de las actividades conmemorativas por los 250 años de la independencia de Estados Unidos y contará con dos peleas de campeonato como principales atractivos.

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El evento reunirá a algunas de las figuras más importantes de la compañía, entre ellas Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, en una cartelera que marcará la primera ocasión en que el octágono de la UFC se instala en la residencia presidencial estadounidense.

Ilia Topuria pondrá en juego el título ligero ante Justin Gaethje

Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentarán en la Casa Blanca el domingo 14 de junio.

La pelea estelar estará protagonizada por el campeón de peso ligero, Ilia Topuria, quien realizará la primera defensa de su cinturón ante Justin Gaethje, actual campeón interino de la división.

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Topuria llega con marca invicta de 17 victorias y buscará reafirmar su posición entre los mejores peleadores del mundo. Del otro lado estará Gaethje, quien obtuvo esta oportunidad tras vencer a Paddy Pimblett por el campeonato interino en enero.

El combate representa una nueva oportunidad para el estadounidense de conquistar el campeonato absoluto de peso ligero, uno de los cinturones más codiciados de la organización.

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Alex Pereira busca un lugar en la historia de la UFC

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La pelea coestelar tendrá en disputa el campeonato interino de peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane.

El brasileño, conocido como “Poatan”, intentará convertirse en el primer peleador en ganar títulos en tres categorías distintas dentro de la UFC. Tras conquistar cinturones en peso mediano y peso semipesado, ahora debutará en la división de los pesos completos.

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Su rival será el francés Ciryl Gane, quien volverá a pelear por un título en busca de acercarse nuevamente a la cima de la categoría. El campeón absoluto, Tom Aspinall, permanece fuera de actividad debido a una lesión ocular.

Horario, transmisión y cartelera completa de UFC Freedom 250

(REUTERS/Kylie Cooper)

El evento se realizará el domingo 14 de junio y comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión estará disponible a través de Paramount+.

Cartelera principal

Ilia Topuria vs Justin Gaethje | Campeonato de peso ligero de UFC

Alex Pereira vs Ciryl Gane | Campeonato interino de peso pesado de UFC

Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi | Peso gallo

Derrick Lewis vs Josh Hokit | Peso pesado

Mauricio Ruffy vs Michael Chandler | Peso ligero

Bo Nickal vs Kyle Daukaus | Peso mediano

Diego Lopes vs Steve Garcia | Peso pluma