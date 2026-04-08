Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

La salida de Atlas del portafolio de Grupo Orlegi obliga a definir el rumbo de varios de sus elementos más destacados. (Jovani Pérez/Infobae México)

El proceso de venta de Atlas permanece en una etapa determinante y se encuentra marcando el futuro de varios de sus futbolistas más destacados.

Mientras avanzan las negociaciones para definir al nuevo dueño del club, la directiva actual ya habría tomado decisiones clave en torno a la plantilla.

En este contexto, Grupo Orlegi habría resuelto el destino de tres de sus jugadores, quienes no formarán parte de la transacción y cambiarán de camiseta al término del torneo.

El proceso de venta de Atlas habría determinado el futuro de jugadores clave y la reestructuración del club en la Liga MX. (X/ @AtlasFC)

De acuerdo con el periodista experto que ha dado seguimiento al caso, David Medrano, estos movimientos estarían respondiendo a la organización interna del grupo y a regulaciones de la Liga MX.

Tres jugadores definidos para Santos Laguna

El traspaso de Eduardo “Mudo” Aguirre, Diego González y Luis Gamboa a Santos Laguna ya fue confirmado por la directiva rojinegra. Estos futbolistas quedarán al margen de la operación de venta y reportarán con el club lagunero en cuanto termine su participación con Atlas.

Eduardo “Mudo” Aguirre reforzará el ataque de Santos Laguna, tras 17 goles en 82 partidos con Atlas.

Diego González , mediocampista paraguayo, se integrará a Santos después de sumar 7 goles en 43 encuentros como rojinegro.

Luis Gamboa, canterano de 17 años, permanecerá en Atlas hasta diciembre y posteriormente se unirá a Santos Laguna.

Aníbal Fajer Alonso confirmó que Eduardo 'Mudo' Aguirre, Diego González y Luis Gamboa no entran en la operación de venta al ser ya propiedad de Santos. REUTERS/Henry Romero

Esta medida permite a Orlegi mantener el control sobre estos futbolistas, asegurando su destino antes de concretar la venta.

Contexto de la venta y presión de la Liga MX

La transferencia de Atlas se produce por la necesidad de cumplir la normativa de la Liga MX, que exige eliminar la multipropiedad antes del Mundial 2026. En este sentido, Grupo Orlegi habría optado por conservar Santos Laguna y desprenderse del club tapatío.

X Impact , grupo empresarial estadounidense, figura como uno de los principales interesados en la adquisición.

José Miguel Bejos , empresario mexicano, también estaría involucrado en las negociaciones.

Representantes de los grupos han realizado visitas a California y Guadalajara para avanzar en las conversaciones.

La Liga MX exige eliminar la multipropiedad antes del Mundial 2026, motivo fundamental detrás de la venta de Atlas. (imagen Ilustrativa)

De acuerdo con la información, aunque no existe aún una oferta definitiva, las charlas estarían en una fase avanzada.

Futuro inmediato de la plantilla tapatía

La salida de Aguirre, González y Gamboa representaría un ajuste estratégico antes del cambio de propietarios.

Orlegi también estaría valorando la posibilidad de que alguno de estos futbolistas emigre al Sporting Gijón en España, otro club bajo su dirigencia.

Orlegi estaría considerando un traspaso de los jugadores hacia el Sporting de Gijón, propiedad también bajo su mando. (Foto: Redes)

Así, con la reconfiguración de la plantilla como parte del plan para asegurar una transición ordenada, Atlas estaría iniciando una nueva etapa con expectativas renovadas en la Liga MX.