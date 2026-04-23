México

Ernestina Godoy comparecerá ante el Senado la próxima semana, informa Javier Corral

El evento tiene como objetivo detallar estrategias para procurar la seguridad en el país

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El anuncio de la fiscal general tuvo una duración de poco más de una hora. Crédito: FGR
El anuncio de la fiscal general tuvo una duración de poco más de una hora. Crédito: FGR

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos comparecerá este lunes 27 de abril a las 12:00 horas ante la Comisión de Justicia del Senado de la República para detallar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, informó el senador Javier Corral Jurado.

Una vez finalizada la presentación de Godoy Ramos, la Comisión de Justicia tiene previsto reunirse de inmediato para dictaminar el mismo plan estratégico en función tanto de la exposición de la fiscal como del análisis previo al documento, indicó Corral Jurado.

La dinámica de la comparecencia contempla primero una intervención inicial de la fiscal, seguida por una ronda de preguntas de los grupos parlamentarios y la respuesta final de Godoy Ramos, agregó el senador.

Corral Jurado precisó que el proyecto de dictamen se distribuirá entre los integrantes de la comisión a más tardar mañana. Si la Comisión de Justicia lo aprueba el lunes, el documento podrá pasar al Pleno del Senado para su eventual aval el martes siguiente.

"Circularé el proyecto de dictamen a las y los integrantes de la Comisión", expresó Javier Corral
"Circularé el proyecto de dictamen a las y los integrantes de la Comisión", expresó Javier Corral

“Desahogaremos primero una intervención de la fiscal, en la que explicará las líneas generales del Plan Estratégico; a continuación, entraremos en una sesión de preguntas a cargo de los Grupos Parlamentarios que integran la Comisión de Justicia, para luego concluir con una respuesta de la fiscal”, explicó Javier Corral.

Fiscalía debe recuperar confianza de los mexicanos, Ernestina Godoy

Ernestina Godoy, actual senadora de Morena, afirma que el Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización criminal. La legisladora sostiene que el gobierno federal logra contener y enfrentar al crimen organizado a través de estrategias coordinadas entre instituciones responsables de la seguridad.

Durante una visita a la Fiscalía en Ciudad de México, Godoy apuntó que como país, México tiene la necesidad de que la institución recupere la confianza de las mexicanas y mexicanos.

Godoy señala la importancia de la cooperación entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Subraya que este trabajo conjunto ha permitido “combatir delitos de alto impacto en diversas regiones del país”.

La ex titular de la Fiscalía de la Ciudad de México también resalta el papel de las fiscalías estatales en la reducción de índices delictivos en los últimos meses y añade: “Tenemos un Estado firme y sólido; hay resultados tangibles en materia de seguridad”.

Morena, según la senadora, impulsa reformas legales para fortalecer el marco normativo contra el crimen. Apunta que la colaboración interinstitucional sigue siendo la principal herramienta del gobierno federal ante los desafíos de la violencia organizada.

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