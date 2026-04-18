Así fue el inesperado encuentro entre Peso Pluma y Fernando Tatís Jr.

El artista mexicano y la estrella de los Padres de San Diego compartieron un encuentro cargado de buen humor y admiración mutua antes del enfrentamiento contra los Angels. (Instagram/ @padres)

El beisbol de las Grandes Ligas y la música mexicana se cruzaron en los pasillos del Angel Stadium of Anaheim, donde dos de las figuras latinas más visibles del momento compartieron un saludo inesperado.

Peso Pluma, en plena gira por Estados Unidos, y Fernando Tatís Jr., referente de los Padres de San Diego, coincidieron antes del encuentro frente a los Angels en una escena que rápidamente se volvió viral.

La charla entre Peso Pluma y Tatís Jr. antes del juego Padres vs Angels destacó por la admiración y el respeto entre referentes latinos. (Instagram/ @padres)

El intercambio, breve pero significativo, reunió a dos universos distintos. La charla, entre bromas y gestos de admiración, reflejó la fuerza de la comunidad latina en el deporte y el espectáculo.

El saludo, entre bromas y orgullo latino

El encuentro entre La Doble P y El Niño fue breve pero significativo, resaltando la admiración entre ambos. El mexicano inició el discurso con un “tenía rato que quería ir a verte, pa’, y por fin se me hizo porque ando en tour”.

Peso Pluma expresó: “No solamente representas a tu país, sino a todos los latinos que estamos de este lado”.

Tatís Jr. , en respuesta, bromeó: “Ahí cantamos juntos, pero tú cantas más alto que yo”.

Ambos acordaron verse para compartir una comida en el futuro y se despidieron entre risas y abrazos.

Hassan agradeció el encuentro y destacó el papel de Tatís Jr. como referente para la gente latina. (Instagram/ @padres)

De esta manera, la escena confirmó el peso de la representación latina y el papel de ambos como referentes actuales para las nuevas generaciones.

Peso Pluma acumula homenajes y éxitos globales en su gira

En las semanas previas al diálogo, Hassan vivió un periodo de reconocimientos y logros internacionales que afianzaron su posición como referente mexicano en el extranjero.

Recibió la llave de la ciudad de San Antonio y el 3 de abril fue declarado oficialmente el “ Día de Peso Pluma ”.

Lanzó una colaboración con Kanye West que ingresó a listas internacionales y se convirtió en tendencia.

Sumó dos nominaciones a los American Music Awards 2026 : Mejor Artista Latino Masculino y Mejor Álbum Latino.

La gira Dinastía by Peso Pluma & Friends Tour agotó 24 fechas en Estados Unidos.

El álbum Dinastía acumuló 15 semanas en el top global de Spotify.

Peso Pluma sumó reconocimientos internacionales recientes, incluyendo un homenaje en su escuela natal, un día en su nombre y nominaciones a los American Music Awards 2026. (Facebook/ Samuel Clemens High School)

Así, Peso Pluma demostró que su influencia en la cultura actual traspasa la música.

Tatís Jr. suma méritos deportivos

El contexto de Fernando Tatís Jr., por su parte, estuvo marcado por su madurez deportiva y alto rendimiento en el diamante.

Ganó su segundo Guante de Platino como jardinero derecho.

Participó en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con República Dominicana , llegando a semifinales.

Durante la semana, se aventuró a cubrir la segunda base de los Padres por lesiones en el roster.

Su manager, Craig Stammen, lo describió como “la mejor opción para la intermedia cuando hay ausencias”.

Fernando Tatís Jr. se consolida como figura clave de la MLB tras ganar su segundo Guante de Platino y llegar a las semifinales en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. (Foto: William Liang-Imagn Images)

Este contexto lo afianza como uno de los jugadores más completos de la MLB, combinando poder y carisma.