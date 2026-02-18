El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

El jardinero tijuanense enfrenta un giro inesperado en su etapa profesional tras quedar fuera de los cuarenta jugadores de los San Diego Padres al inicio del Spring Training de 2026. (X/ @Padres)

El jardinero mexicano Tirso Ornelas enfrenta un momento clave en su carrera profesional luego de que los San Diego Padres lo colocaran para asignación, dejándolo fuera del roster de 40 jugadores en el arranque del Spring Training 2026.

Esta decisión surge tras la llegada del lanzador Griffin Canning, obligando al equipo a liberar espacio y dejando al prospecto tijuanense en una situación de incertidumbre respecto a su futuro inmediato en las Grandes Ligas.

Ornelas, quien debutó en MLB tras una larga formación en las ligas menores, había sido considerado por la directiva para competir por un lugar en el equipo grande. Ahora, el jugador de 25 años deberá esperar el desenlace del proceso de asignación para conocer su próximo destino en el béisbol profesional.

¿Por qué los Padres dejaron fuera a Tirso Ornelas?

La salida de Ornelas se explica por la saturación de talento en el outfield y la necesidad de los Padres de ajustar su plantilla antes del inicio de la temporada:

Llegada de Griffin Canning: El ingreso del lanzador obligó a San Diego a liberar espacio en el roster de 40 jugadores.

Competencia en los jardines: Titulares como Fernando Tatis Jr., Ramón Laureano y Jackson Merrill, además de suplentes experimentados, redujeron las oportunidades para Ornelas.

Rendimiento en MLB: El mexicano tuvo una breve aparición en Grandes Ligas durante 2025, con solo siete juegos disputados y una limitada producción ofensiva.

Sólido historial en ligas menores: Ornelas destacó en Triple-A con números consistentes, pero no logró consolidarse en el roster principal ante la exigencia del club.

Esta combinación de factores llevó a la decisión de los Padres, quienes optaron por priorizar la profundidad y variedad en el pitcheo y el outfield.

¿Qué opciones tiene ahora Tirso Ornelas?

El proceso de designación para asignación (DFA) abre diferentes escenarios para el futuro inmediato del jardinero mexicano:

Ser reclamado en waivers: Otro equipo de Grandes Ligas podría tomarlo en los próximos días para sumarlo a su propio roster.

Intercambio: Los Padres podrían negociar su salida a otra franquicia si existe interés.

Regreso a Ligas Menores: Si no es reclamado, podría ser reasignado a la filial Triple-A de San Diego, donde ya ha tenido destacadas actuaciones.

Posible salida a la Liga Mexicana: Si queda en libertad, equipos como los Diablos Rojos del México tendrían la opción de incorporarlo.

Durante este periodo de incertidumbre, Ornelas deberá esperar la resolución para continuar su carrera, ya sea en el sistema de MLB o de regreso en el béisbol mexicano.

Perfil y trayectoria de Tirso Ornelas

Originario de Tijuana, Baja California, Tirso Ornelas es un bateador zurdo conocido por su disciplina en el plato y capacidad para embasarse:

Formación con los Padres: Firmó en 2017 y ascendió a través de los diferentes niveles de ligas menores.

Números en Triple-A: Destacó con promedio de bateo superior a .280 y una sólida producción de extrabases.

Participación en LMB y LMP: Ha sido pieza importante para los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico y mantiene contacto con la Liga Mexicana de Beisbol.

Limitaciones defensivas: Aunque puede cubrir las esquinas del outfield, no es considerado un jardinero central natural ni un velocista.

En este sentido, la carrera de Ornelas se encuentra en una etapa decisiva. Su versatilidad y juventud aún lo mantienen como un prospecto atractivo, pero el reto será encontrar la oportunidad de mostrar su verdadero potencial en el diamante.