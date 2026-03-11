Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

El capitán nipón buscará hacer historia en México. REUTERS/Heiko Becker DFB

La Selección de Japón se prepara para vivir un momento único en la historia del fútbol internacional. El equipo nacional será protagonista del partido número mil de la Copa del Mundo, un evento que tendrá lugar en el Estadio de Monterrey.

Tanto los jugadores como los seguidores consideran esta ocasión como un hito de honor y responsabilidad.

Makoto Hasebe, capitán y referente de la selección nipona, expresó que disputar el partido mil es “el destino” para el fútbol japonés.

Esta cita será el 20 de junio, cuando Japón enfrente a Túnez en la segunda jornada del Grupo F. Para Hasebe, la oportunidad representa el cierre de un ciclo de crecimiento y consolidación para el equipo asiático, que llegó al Mundial 2026 tras encabezar la clasificación.

“La historia del Mundial es larga y esta será una monumental. Como selección de Japón, participar en ese partido tan memorable era el destino. Queremos hacer un buen partido”, declaró Hasebe a La Afición.

Hasebe, con experiencia en tres mundiales previos, confía en que el equipo tendrá una preparación superior y mostrará un rendimiento destacado en suelo mexicano.

Además, subrayó que la afición local puede esperar compromiso y entrega del conjunto japonés en cada partido del certamen.

El jugador ya tiene experiencia en mundiales. REUTERS/Murad Sezer

La fase de grupos llevará a Japón a disputar encuentros en Monterrey y Dallas. El Grupo F lo completan Países Bajos, Túnez y el ganador del repechaje de la UEFA.

Hasta la fecha, el equipo nipón suma 25 partidos mundialistas, con siete victorias, seis empates y doce derrotas.

Kozo Honsei, embajador japonés en México, destacó la cercanía entre la delegación de su país y las autoridades locales. “La Selección Japonesa está lista para venir y jugar al máximo nivel”, afirmó, y añadió que existe gran expectación por el partido mil que se disputará en Monterrey.

Aficionados de Japón buscarán transmitir su cultura en los Mundiales

La presencia de Japón en los Mundiales va más allá de lo deportivo. La afición japonesa ha adquirido notoriedad mundial por su comportamiento ejemplar y sus gestos de civismo en los estadios.

Un ejemplo de ello ocurrió en Qatar 2022, cuando los seguidores del “Samurái Azul” fueron grabados recogiendo basura y dejando limpios los recintos tras los partidos.

Honsei, resaltó este rasgo distintivo de los aficionados japoneses, quienes han logrado ganarse el respeto y la admiración de otros países.

“Me ha preguntado mucha gente mexicana sobre ello. Creo que ellos pueden demostrar y equilibrar la pasión por el futbol con responsabilidad”, sostuvo Honsei, quien espera ver la misma actitud en el Estadio de Monterrey durante el próximo Mundial.

El partido mil de la Copa del Mundo, simboliza un reconocimiento al progreso del fútbol japonés en el escenario internacional. El conjunto nipón, aspira a dejar una huella tanto en lo deportivo como en lo cultural.