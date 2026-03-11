México Deportes

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

El capitán nipón afirma que disputar el partido mil fue una señal de destino para la selección de Japón, que sigue escribiendo páginas históricas en la Copa del Mundo

Guardar
El capitán nipón buscará hacer
El capitán nipón buscará hacer historia en México. REUTERS/Heiko Becker DFB

La Selección de Japón se prepara para vivir un momento único en la historia del fútbol internacional. El equipo nacional será protagonista del partido número mil de la Copa del Mundo, un evento que tendrá lugar en el Estadio de Monterrey.

Tanto los jugadores como los seguidores consideran esta ocasión como un hito de honor y responsabilidad.

Makoto Hasebe, capitán y referente de la selección nipona, expresó que disputar el partido mil es “el destino” para el fútbol japonés.

Esta cita será el 20 de junio, cuando Japón enfrente a Túnez en la segunda jornada del Grupo F. Para Hasebe, la oportunidad representa el cierre de un ciclo de crecimiento y consolidación para el equipo asiático, que llegó al Mundial 2026 tras encabezar la clasificación.

La historia del Mundial es larga y esta será una monumental. Como selección de Japón, participar en ese partido tan memorable era el destino. Queremos hacer un buen partido”, declaró Hasebe a La Afición.

Hasebe, con experiencia en tres mundiales previos, confía en que el equipo tendrá una preparación superior y mostrará un rendimiento destacado en suelo mexicano.

Además, subrayó que la afición local puede esperar compromiso y entrega del conjunto japonés en cada partido del certamen.

El jugador ya tiene experiencia
El jugador ya tiene experiencia en mundiales. REUTERS/Murad Sezer

La fase de grupos llevará a Japón a disputar encuentros en Monterrey y Dallas. El Grupo F lo completan Países Bajos, Túnez y el ganador del repechaje de la UEFA.

Hasta la fecha, el equipo nipón suma 25 partidos mundialistas, con siete victorias, seis empates y doce derrotas.

Kozo Honsei, embajador japonés en México, destacó la cercanía entre la delegación de su país y las autoridades locales. “La Selección Japonesa está lista para venir y jugar al máximo nivel”, afirmó, y añadió que existe gran expectación por el partido mil que se disputará en Monterrey.

Aficionados de Japón buscarán transmitir su cultura en los Mundiales

La presencia de Japón en los Mundiales va más allá de lo deportivo. La afición japonesa ha adquirido notoriedad mundial por su comportamiento ejemplar y sus gestos de civismo en los estadios.

Un ejemplo de ello ocurrió en Qatar 2022, cuando los seguidores del “Samurái Azul” fueron grabados recogiendo basura y dejando limpios los recintos tras los partidos.

Honsei, resaltó este rasgo distintivo de los aficionados japoneses, quienes han logrado ganarse el respeto y la admiración de otros países.

Me ha preguntado mucha gente mexicana sobre ello. Creo que ellos pueden demostrar y equilibrar la pasión por el futbol con responsabilidad”, sostuvo Honsei, quien espera ver la misma actitud en el Estadio de Monterrey durante el próximo Mundial.

El partido mil de la Copa del Mundo, simboliza un reconocimiento al progreso del fútbol japonés en el escenario internacional. El conjunto nipón, aspira a dejar una huella tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Temas Relacionados

Selección de JapónMonterreyCopa del Mundo 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará el reto de seleccionar al próximo guardameta titular luego de la baja confirmada del portero del América

Estos son los porteros que

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Con goles de García, Jaramillo e Iturbide se impone el Akron, llevándose los 3 puntos en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Chivas se lleva el Clásico

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

La noticia sacude a la selección dirigida por Javier Aguirre, que deberá replantear su estrategia de cara a la Copa del Mundo tras perder a uno de sus porteros más usados en el proceso hacia 2026

Lesión de Luis Ángel Malagón:

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Las negociaciones entre el costarricense y la directiva universitaria habrían entrado en la fase final, con ambas partes manifestando disposición para continuar su vínculo

Keylor Navas y Pumas están

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026

El parte médico oficial aseguró que apenas se le realizarán los estudios y la expectativa gira en torno al impacto emocional y los próximos pasos para el arquero y la Selección Mexicana

Luis Malagón sale lesionado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Padres entregan a su hijo

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Violencia en Zacatecas: dron lanza un explosivo y sicarios intentan agredir a tiros a policías

Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Bárbara de Regil revela cómo

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

Previo a los conciertos de Cristian Castro, su hija Rafaela sorprende con publicación en redes

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Así reaccionó Ferka a la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos Telemundo tras polémicas

Heesung deja ENHYPEN y K-popers de México envían camiones de protesta a Corea del Sur

DEPORTES

Estos son los porteros que

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026