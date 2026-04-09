Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

La Selección Japonesa de Futbol dio a conocer su nuevo uniforme rumbo a la Copa del Mundo 2026, acompañado de un video promocional que ha generado atención por su estética inspirada en el anime.

La presentación fue difundida a través de sus redes sociales y forma parte de la estrategia del equipo para esta nueva etapa internacional.

El diseño plantea una propuesta distinta a lo tradicional y busca reflejar una identidad ligada a la creatividad y a una mentalidad ofensiva dentro del campo, bajo el lema “Más adelante. Con más libertad”.

Una identidad que mezcla futbol y cultura japonesa

La relación entre la selección japonesa y el anime no es nueva. A lo largo de los años, el equipo ha incorporado elementos de la cultura popular en su imagen, con referencias que remiten a series de futbol como Blue Lock y Supercampeones.

En esta ocasión, el concepto retoma esa línea con un enfoque que resalta el carácter competitivo dentro del terreno de juego.

El lanzamiento también incluyó la participación de la cantante japonesa Ado, quien acompaña la campaña con un adelanto del tema “Kira”, parte de la promoción del uniforme.

Japón jugará en México durante el Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo 2026, Japón tiene programado un partido en territorio mexicano como parte de la fase de grupos. El equipo se enfrentará a Túnez el 20 de junio en el Estadio Monterrey.

El encuentro forma parte del calendario del torneo y permitirá a la afición en México ver al conjunto japonés en acción durante la competencia.