Obed Vargas se mete a la pelea por un lugar en el Tri rumbo al Mundial 2026: “Me veo preparado”

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El joven mediocampista Obed Vargas atraviesa un momento clave en su carrera al perfilarse como una de las opciones para integrar la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Con apenas 20 años y tras su reciente llegada al Atlético de Madrid, el jugador fue considerado por Javier Aguirre para los últimos partidos amistosos previos a la convocatoria definitiva, en una etapa clave de preparación para el torneo en el que México será anfitrión por tercera vez.

Vargas apunta al Mundial, pero deja la decisión en manos de Aguirre

(Europa Press)

En entrevista con TV Azteca Deportes, Vargas expresó su deseo de representar a México en la Copa del Mundo, aunque reconoció que su inclusión dependerá del cuerpo técnico.

El futbolista aseguró que desde niño tuvo claro que quería jugar para el Tricolor y consideró que su llamado actual lo acerca a ese objetivo.

“Estar aquí me da la oportunidad de acudir al Mundial, pero eso será decisión de Aguirre. Él sabe mejor que nadie quién está listo. Yo me veo preparado”, señaló.

El mediocampista también subrayó que formar parte de las convocatorias previas no garantiza un lugar en la lista final, por lo que considera indispensable mantener su rendimiento.

Hasta ahora, suma minutos limitados con la selección mayor, en un proceso en el que busca consolidarse.

Crecimiento en Europa y adaptación al Atlético de Madrid

(REUTERS/Ana Beltran)

Vargas también repasó su llegada al futbol europeo, la cual describió como un paso importante en su desarrollo profesional. Su fichaje con el Atlético de Madrid se concretó en la etapa final del mercado, en lo que calificó como una oportunidad relevante para su carrera.

El jugador destacó el nivel de exigencia dentro del club español, donde ha encontrado un entorno competitivo enfocado en obtener resultados constantes. Asimismo, mencionó el respaldo de sus compañeros y el liderazgo del capitán Koke como factores clave en su adaptación.

“Me han enseñado la exigencia de jugar y ganar cada tres días. Es como voy a aprender, entrenando y estando en la élite”, explicó.

Pese a los avances, Vargas reconoció que aún no ha alcanzado sus metas, ya que no es titular habitual en su equipo ni tiene asegurado un lugar en el Mundial, por lo que mantiene como prioridad continuar su crecimiento deportivo.