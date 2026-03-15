Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca al exterior (X/ @MXESTADIOS)

A tan solo 13 días de que reabran el Estadio Azteca tras dos años de obras de remodelación, personal trabaja a paso acelerado para concluir los últimos detalles de esta nueva era del Estadio Banorte. Será el próximo sábado 28 de marzo que la Selección Mexicana estrenará las instalaciones en un partido amistoso ante Portugal.

Los avances en la remodelación del Estadio Azteca representan un paso significativo en la modernización de los recintos deportivos en México. La sede mundialista se alita para recibir el torneo de la FIFA con el partido inaugural el 11 de junio de 2026.

El Estadio Azteca se encuentra en la fase final de una remodelación integral de dos años, en la que han trabajado cerca de mil 300 empleados de forma simultánea. Las obras incluyen la instalación de césped híbrido, readaptación de zonas VIP, modernización de sistemas tecnológicos y ampliación de espacios para medios de comunicación, todo orientado a cumplir los estándares internacionales exigidos por la FIFA y garantizar que el recinto esté listo para partidos mundialistas.

Avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

Pero, no solo al interior del Coloso de Santa Úrsula se han concentrado los trabajos, sino que también al exterior y en los alrededores del inmueble se han realizado ajustes para darle una nueva vista al recinto deportivo.

Pintan barda del Estadio Azteca rumbo a su reapertura

Una de las áreas más abandonadas del Estadio Azteca por muchos años se trató de la parte posterior del inmueble, las bardas que rodean al inmueble presentaban diferentes grafittis y deterioro de pintura. Como parte de la remodelación, el personal ha trabajado para darle una mejor vista al inmueble desde el exterior.

La transformación abarca cada sector del histórico recinto de Santa Úrsula. Entre los cambios más relevantes destaca que ahora tendrá un nuevo nombre: Estadio Banorte, así como una fachada de color rojo que sobresale virtualmente desde diferentes puntos de la capital.

Otro de sus cambios es el enfoque en el césped híbrido, que combina pasto natural y fibras sintéticas para ofrecer mayor durabilidad, drenaje eficiente y un color verde intenso. Estas adecuaciones responden a los requisitos técnicos de la FIFA para torneos internacionales y buscan posicionar al inmueble a la altura de las mejores sedes mundiales.

A 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la remodelación del Estadio Azteca avanza para colocar el nuevo nombre del inmueble que marcará una nueva era en el Coloso de Santa Úrsula (X/ @MXESTADIOS)

Las imágenes recientes difundidas muestran avances notables en las zonas premium y asientos VIP, localizados junto al campo. Estos sectores han sido objeto de una inversión considerable, de acuerdo con responsables de la obra, y fueron readaptados por solicitud de la FIFA para ofrecer comodidad superior a figuras y directivos con acceso preferente.

Renovación de zonas VIP en el Estadio Azteca

Los palcos y espacios de hospitalidad han recibido acabados de alto nivel y mobiliario nuevo, orientados a garantizar una experiencia exclusiva similar a la de los principales estadios del mundo. Esta inversión refuerza el atractivo internacional del recinto, especialmente para visitantes y delegaciones extranjeras durante el Mundial 2026.

Además de las mejoras en palcos y áreas premium, se han ampliado y modernizado las cabinas para medios de comunicación. Estas adaptaciones permitirán que periodistas y profesionales cuenten con instalaciones acordes a la magnitud del evento, subrayando el papel protagónico del estadio en el arranque de la Copa Mundial.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca a semanas de su reapertura (X/ @MXESTADIOS)

Innovaciones tecnológicas para el Mundial 2026

Entre las principales innovaciones se encuentra la colocación de césped híbrido, resultado de la combinación de pasto natural y fibras sintéticas. Este avance favorece la resistencia del campo, el drenaje y la calidad visual, siguiendo las normas técnicas de la FIFA.

El recinto luce ahora sistemas actualizados de iluminación y sonido. Durante recientes pruebas técnicas, el estadio fue el escenario de un espectáculo lumínico acompañado de música, anticipando la atmósfera que se vivirá en la inauguración mundialista. Estas mejoras tecnológicas posicionan al Azteca a la vanguardia entre los recintos deportivos internacionales.