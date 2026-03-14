Richard Ledezma responde a los que critican su doble nacionalidad y habla de sus aspiraciones para el Mundial 2026

El lateral de Chivas, Richard Ledezma, ha sido blanco de críticas y cuestionamientos desde su llegada al futbol mexicano, especialmente por su doble nacionalidad.
El jugador ha decidido abordar este tema de frente, compartiendo su sentir sobre la identidad, la pertenencia y su meta de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.
De esta manera, el futbolista busca dejar atrás la polémica y enfocarse en sus objetivos deportivos. Ledezma agradeció el apoyo recibido y resaltó la importancia de su entorno familiar en este proceso, manteniendo la convicción de que sus raíces mexicanas son parte esencial de su identidad.
Identidad y respuesta de Richard Ledezma
Desde su llegada al futbol mexicano, la nacionalidad de Ledezma ha sido tema recurrente. El propio futbolista ha dado claridad sobre cómo se identifica y la importancia de sus raíces familiares: “es una historia especial que no mucha gente entenderá, yo me siento mexicano y sé que soy mexicano, no importa lo que digan los demás, soy mexicano gracias a mis padres y abuelos”.
- Completó el “one time switch” ante la FIFA para jugar oficialmente con la Selección Mexicana.
- La influencia de su familia, con vínculos en Mexicali y Durango, ha sido determinante en su decisión.
- Subraya que su elección es resultado de convicciones personales y familiares.
Al compartir su sentir, Ledezma buscó dejar atrás la polémica y enfocarse en su desarrollo profesional y en su aporte al equipo nacional.
Sueño mundialista y competencia en el Tri
En la actualidad, Ledezma trabaja para asegurar un lugar en la lista definitiva de México para el Mundial 2026: “es un sueño ir a la Copa del Mundo si puedo, y me estoy preparando para eso. Entreno duro y doy lo mejor de mí en cada partido”.
- Compite por la posición con futbolistas como Jorge Sánchez y Julián Araujo, quienes militan en Europa.
- Considera que su rendimiento en Chivas será clave para cumplir su meta.
- Cree que el trabajo constante dentro y fuera del campo lo acercará a su objetivo.
En este contexto, la competencia por la lateral derecha es intensa, pero el jugador mantiene la confianza en su preparación y constancia. Ledezma sabe que debe mantenerse en alto nivel para convencer al cuerpo técnico y lograr el llamado final.
Trayectoria, retos y expectativas
La carrera de Ledezma ha incluido experiencias internacionales y pasos por selecciones juveniles de Estados Unidos. Ahora, busca consolidarse en el futbol mexicano y ganarse la confianza del cuerpo técnico de Javier Aguirre.
- Jugó en el PSV Eindhoven y fue parte de equipos juveniles estadounidenses.
- Su integración al Tri representa una nueva etapa profesional y un reto personal.
- La decisión sobre su presencia en el Mundial 2026 dependerá de su rendimiento en las próximas semanas.
Con trabajo y constancia, Richard Ledezma aspira a dejar huella en la Selección Mexicana y demostrar que su identidad y compromiso van más allá de cualquier polémica.