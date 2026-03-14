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Richard Ledezma responde a los que critican su doble nacionalidad y habla de sus aspiraciones para el Mundial 2026

El lateral de Chivas destacó su compromiso con la Selección Mexicana y su deseo de llegar a las Copa Mundial de la FIFA

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Richard Ledezma respondió a cuestionamientos
Richard Ledezma respondió a cuestionamientos sobre su nacionalidad, subrayando el valor de sus raíces mexicanas y su preparación constante para competir por un lugar en la lista final de México al Mundial 2026. (Instagram/ @richydezma)

El lateral de Chivas, Richard Ledezma, ha sido blanco de críticas y cuestionamientos desde su llegada al futbol mexicano, especialmente por su doble nacionalidad.

El jugador ha decidido abordar este tema de frente, compartiendo su sentir sobre la identidad, la pertenencia y su meta de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

El lateral de Chivas enfrentó
El lateral de Chivas enfrentó los cuestionamientos por su doble nacionalidad y respondió asegurando que sus raíces mexicanas definen su pertenencia. (X @Chivas)

De esta manera, el futbolista busca dejar atrás la polémica y enfocarse en sus objetivos deportivos. Ledezma agradeció el apoyo recibido y resaltó la importancia de su entorno familiar en este proceso, manteniendo la convicción de que sus raíces mexicanas son parte esencial de su identidad.

Identidad y respuesta de Richard Ledezma

Desde su llegada al futbol mexicano, la nacionalidad de Ledezma ha sido tema recurrente. El propio futbolista ha dado claridad sobre cómo se identifica y la importancia de sus raíces familiares: “es una historia especial que no mucha gente entenderá, yo me siento mexicano y sé que soy mexicano, no importa lo que digan los demás, soy mexicano gracias a mis padres y abuelos”.

  • Completó el “one time switch” ante la FIFA para jugar oficialmente con la Selección Mexicana.
  • La influencia de su familia, con vínculos en Mexicali y Durango, ha sido determinante en su decisión.
  • Subraya que su elección es resultado de convicciones personales y familiares.
Richard Ledezma completó el 'one
Richard Ledezma completó el 'one time switch' con la FIFA y ya jugó oficialmente con la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al compartir su sentir, Ledezma buscó dejar atrás la polémica y enfocarse en su desarrollo profesional y en su aporte al equipo nacional.

Sueño mundialista y competencia en el Tri

En la actualidad, Ledezma trabaja para asegurar un lugar en la lista definitiva de México para el Mundial 2026: “es un sueño ir a la Copa del Mundo si puedo, y me estoy preparando para eso. Entreno duro y doy lo mejor de mí en cada partido”.

  • Compite por la posición con futbolistas como Jorge Sánchez y Julián Araujo, quienes militan en Europa.
  • Considera que su rendimiento en Chivas será clave para cumplir su meta.
  • Cree que el trabajo constante dentro y fuera del campo lo acercará a su objetivo.
Richard Ledezma reafirmó su identidad
Richard Ledezma reafirmó su identidad mexicana y apuntó a la titularidad en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, la competencia por la lateral derecha es intensa, pero el jugador mantiene la confianza en su preparación y constancia. Ledezma sabe que debe mantenerse en alto nivel para convencer al cuerpo técnico y lograr el llamado final.

Trayectoria, retos y expectativas

La carrera de Ledezma ha incluido experiencias internacionales y pasos por selecciones juveniles de Estados Unidos. Ahora, busca consolidarse en el futbol mexicano y ganarse la confianza del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

  • Jugó en el PSV Eindhoven y fue parte de equipos juveniles estadounidenses.
  • Su integración al Tri representa una nueva etapa profesional y un reto personal.
  • La decisión sobre su presencia en el Mundial 2026 dependerá de su rendimiento en las próximas semanas.
La trayectoria internacional y la
La trayectoria internacional y la experiencia en selecciones juveniles de Estados Unidos marcan una etapa clave para Richard Ledezma. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Con trabajo y constancia, Richard Ledezma aspira a dejar huella en la Selección Mexicana y demostrar que su identidad y compromiso van más allá de cualquier polémica.

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