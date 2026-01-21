México Deportes

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Javier Aguirre consideró a los dos jugadores de Chivas para tener su primera oportunidad con el Tri, aunque ya jugaron con otro país

Guardar
FMF confirma que Richard Ledezma
FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana (Especial)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó este 20 de enero que recibió la confirmación de la FIFA para que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez pueden jugar con la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia. Luego de la incertidumbre que giró en torno a los dos jugadores de Chivas sobres su elegibilidad con el Tri, la Federación explicó que ambos futbolistas ya tienen la autorización de vestir la camiseta verde.

Javier Aguirre incluyó a ambos futbolistas del club Guadalajara en la lista de convocados para los duelos amistosos no oficiales de enero, pero surgió la interrogante sobre si podrían sumar minutos con el Tricolor, pues ambos ya habían sido inscritos con Estados Unidos; en el caso de Richard Ledezma, ya tenía minutos con la selección absoluta de EEUU en un duelo amistoso, así que México estaba obligado a realizar el cambio formal del registro de federación.

Por medio de un comunicado oficial, la FMF aclaró la situación de ambos convocados por el Vasco Aguirre, así que enfatizaron que ambos tienen los registros ante FIFA para jugar con México:

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez
Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana (X/ @FMF)

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, se lee en el boletín.

¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no podían jugar con la Selección Mexicana?

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez fueron seleccionados por Javier Aguirre para los partidos del 22 y 25 de enero, pero surgió dudas sobre su posible debut con el Tri por el proceso que tenían que concretar ante la FIFA y la US Soccer.

Ambos futbolistas registraron minutos con la selección de Estados Unidos, por lo que la FMF tenía que realizar el cambio de federación para que cumplieran el requisito reglamentado ante FIFA para el cambio de país.

Brian Gutiérrez es mexico-americano y
Brian Gutiérrez es mexico-americano y puede jugar con ambas selecciones (REUTERS)

El procedimiento exige la autorización oficial de la FIFA y el aval de la federación estadounidense para permitir que ambos jugadores queden registrados como elegibles para México. Y es que, si la FMF no realizaba ese trámite, el reglamento los limitaba únicamente a lo siguiente: “Podrán entrenar y acompañar al grupo, pero no disputar minutos contra Panamá y Bolivia”,

  • Richard Ledezma participó con la US Soccer en el Mundial Sub‑20 de 2019, un torneo oficial de FIFA que lo vincula reglamentariamente a esa federación. Además, disputó un amistoso con la selección mayor estadounidense en 2020.
  • Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo de 22 años, limita su experiencia internacional a dos partidos amistosos con la selección absoluta de Estados Unidos, no ha representado en encuentros oficiales a los de las barras y las estrellas, así que su cambio de federación resultaba más sencilla.

Temas Relacionados

Richard LedezmaBrian GutiérrezSelección MexicanaFMFFIFAmexico-deportes

Más Noticias

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

El club universitario ya habría comunicado al mediocampista que no podrá jugar este torneo al estar cubierto el cupo de no formados en México

Futuro incierto para Leo Suárez:

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones

El presidente del CMB reconoció las adversidades que ha enfrentado el Junior y cómo retomó el deporte tras recuperar su libertad

Mauricio Sulaimán felicita a Julio

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

El club se encontraría evaluando movimientos que permitan sumar un atacante brasileño ante la falta de goles en las primeras jornadas del Clausura 2026

Estos son los delanteros que

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

La estrategia involucra a FIFA, Profeco y la representante del Gobierno federal para el evento de futbol

Santiago Nieto, titular del IMPI,

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica

El organismo federal presentó una estrategia integral para proteger máscaras, marcas y productos de las leyendas del pancracio mexicano

IMPI va contra la piratería
MÁS NOTICIAS

NARCO

No solo el CJNG y

No solo el CJNG y Cártel de Sinaloa: ellos son los miembros de grupos independientes entregados a EEUU

Tres narcocampamentos desmantelados y nueve detenidos: el saldo de los operativos hechos por autoridades en Michoacán

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por falta de precios

Escándalo por falta de precios de boletos para BTS escala y el ARMY exige claridad con memes

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Kenia Os revela que ponía nervioso a Peso Pluma cuando él tenía novia: “La pierna se le movía”

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

DEPORTES

Futuro incierto para Leo Suárez:

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica