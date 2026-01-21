FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana (Especial)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó este 20 de enero que recibió la confirmación de la FIFA para que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez pueden jugar con la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia. Luego de la incertidumbre que giró en torno a los dos jugadores de Chivas sobres su elegibilidad con el Tri, la Federación explicó que ambos futbolistas ya tienen la autorización de vestir la camiseta verde.

Javier Aguirre incluyó a ambos futbolistas del club Guadalajara en la lista de convocados para los duelos amistosos no oficiales de enero, pero surgió la interrogante sobre si podrían sumar minutos con el Tricolor, pues ambos ya habían sido inscritos con Estados Unidos; en el caso de Richard Ledezma, ya tenía minutos con la selección absoluta de EEUU en un duelo amistoso, así que México estaba obligado a realizar el cambio formal del registro de federación.

Por medio de un comunicado oficial, la FMF aclaró la situación de ambos convocados por el Vasco Aguirre, así que enfatizaron que ambos tienen los registros ante FIFA para jugar con México:

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana (X/ @FMF)

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, se lee en el boletín.

¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no podían jugar con la Selección Mexicana?

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez fueron seleccionados por Javier Aguirre para los partidos del 22 y 25 de enero, pero surgió dudas sobre su posible debut con el Tri por el proceso que tenían que concretar ante la FIFA y la US Soccer.

Ambos futbolistas registraron minutos con la selección de Estados Unidos, por lo que la FMF tenía que realizar el cambio de federación para que cumplieran el requisito reglamentado ante FIFA para el cambio de país.

Brian Gutiérrez es mexico-americano y puede jugar con ambas selecciones (REUTERS)

El procedimiento exige la autorización oficial de la FIFA y el aval de la federación estadounidense para permitir que ambos jugadores queden registrados como elegibles para México. Y es que, si la FMF no realizaba ese trámite, el reglamento los limitaba únicamente a lo siguiente: “Podrán entrenar y acompañar al grupo, pero no disputar minutos contra Panamá y Bolivia”,

Richard Ledezma participó con la US Soccer en el Mundial Sub‑20 de 2019 , un torneo oficial de FIFA que lo vincula reglamentariamente a esa federación. Además, disputó un amistoso con la selección mayor estadounidense en 2020 .

Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo de 22 años, limita su experiencia internacional a dos partidos amistosos con la selección absoluta de Estados Unidos, no ha representado en encuentros oficiales a los de las barras y las estrellas, así que su cambio de federación resultaba más sencilla.