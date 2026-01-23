Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

El debut en Selección Mexicana de los jugadores de Chivas estuvo rodeado de controversia tras ser señalados por mostrar dificultades al entonar el himno naciona. (X: @miseleccionmx)

La Selección Mexicana inició el 2026 con un triunfo frente a Panamá, pero el debut de los jugadores de Chivas, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma quedó marcado por una polémica inesperada.

Durante el protocolo previo al partido, ambos fueron señalados por su aparente desconocimiento del Himno Nacional Mexicano, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

La Selección Mexicana se llevó la victoria en su primer partido del año frente a Panamá gracias a un autogol en los últimos instantes. REUTERS/Aris Martínez

Las cámaras mostraron a Ledezma sin cantar y a Gutiérrez entonando con dudas, lo que bastó para que la afición cuestionara su compromiso con México.

El tema rápidamente se convirtió en tendencia digital y eclipsó el análisis futbolístico del encuentro, que terminó con victoria para el Tri gracias a un autogol en tiempo agregado.

Críticas en redes a Gutiérrez y Ledezma

Las reacciones en plataformas digitales fueron inmediatas y mayoritariamente negativas. Muchos usuarios cuestionaron la autenticidad de su compromiso con México, señalando que no basta con portar la camiseta si no se conocen los símbolos patrios.

Comentarios irónicos y burlas como “el Ledezma y el Gutiérrez según muy mexicanos y ni se saben el himno” o “los ponen a representar al país y ni siquiera se saben el himno nacional” se multiplicaron, acusándolos de “no ser tan mexicanos como dicen”.

Las críticas en redes sociales cuestionaron la autenticidad de Gutiérrez y Ledezma como representantes de la Selección Mexicana al no cantar el himno con seguridad. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

También se hicieron presentes las comparaciones con otros futbolistas que, pese a no haber nacido en el país, entonan el himno con seguridad. La polémica se convirtió en tendencia, eclipsando en parte el análisis futbolístico del partido.

Respuesta de los jugadores

En contraparte, tras el encuentro, ambos futbolistas expresaron su orgullo por vestir la camiseta verde. Brian Gutiérrez aseguró que siempre quiso representar a México y que su decisión de jugar en Chivas responde a la tradición de ser un club exclusivamente mexicano.

Brian Gutiérrez defendió su deseo de jugar por México y su elección de Chivas como muestra de su conexión con el fútbol mexicano. (Chivas)

Richard Ledezma, por su parte, destacó que se siente cómodo en el grupo y que lo más importante fue la victoria obtenida en Panamá. Con estas declaraciones intentaron disipar las dudas y reafirmar su compromiso con el proyecto rumbo al Mundial 2026.

El reto de la identidad en el fútbol

El caso de Gutiérrez y Ledezma reabrió un debate más amplio sobre la identidad en el deporte. En un mundo globalizado, cada vez más jugadores tienen doble nacionalidad y deben elegir a qué selección representar.

Aunque la FIFA regula estos procesos, la percepción pública suele ser más exigente: no basta con cumplir requisitos administrativos, también se espera una conexión emocional con los símbolos nacionales.

El caso reaviva el debate sobre los jugadores con doble nacionalidad y las exigencias de la afición para que demuestren arraigo y compromiso con los símbolos nacionales. REUTERS/Aris Martinez

Para estos jóvenes, el reto será demostrar en la cancha que su compromiso con México va más allá de un himno y que su talento puede ser un aporte real al futuro del Tri.