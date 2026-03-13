Malagón es dado alta e inicia regreso a la CDMX para iniciar su rehabilitación

El portero del América iniciará su recuperación en la Ciudad de México tras superar una intervención en el tendón de Aquiles. (REUTERS/Raquel Cunha)

El arquero Luis Ángel Malagón comienza una nueva etapa tras haber superado con éxito la cirugía en el tendón de Aquiles. Aunque la operación fue exitosa, el reto ahora será enfrentar un periodo largo de rehabilitación que lo mantendrá fuera de las canchas durante gran parte del año.

Como lo adelantó Diego Yvey, periodista de ESPN, el portero del América recibió el alta médica en la Clínica Medyartrhos de Guadalajara y ahora emprende su viaje hacia la Ciudad de México, donde iniciará el proceso de recuperación.

El arquero del América estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses, lo que lo deja sin Copa del Mundo. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

La noticia representa un alivio para el entorno azulcrema, pues confirma que la intervención se realizó sin complicaciones. Sin embargo, también abre un escenario complejo: Malagón estará fuera entre 6 y 8 meses, lo que lo deja sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

El procedimiento y la decisión médica

La intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones y permitió reparar el tendón afectado con una técnica convencional. La directiva del América decidió trasladar al jugador a Guadalajara por la confianza en un equipo médico especializado en futbolistas profesionales.

Fecha de operación: 12 de marzo de 2026

Lugar: Clínica Medyartrhos, Guadalajara

Alta médica: 13 de marzo de 2026

Traslado: viaje inmediato a la CDMX para reposo inicial

Malagón recibió el alta médica un día después de la operación y fue trasladado a la Ciudad de México para comenzar su rehabilitación. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este paso marca el inicio de la recuperación, con un periodo de reposo antes de comenzar los trabajos de fuerza en dos semanas. El alta médica es una señal positiva: la cirugía fue exitosa y el camino hacia su regreso ya está trazado.

Impacto en América y la Selección Mexicana

La baja de Malagón es un golpe fuerte para el América y para la Selección Mexicana, pues se pierde a un arquero en gran momento.

Club América:

Pierde a su portero titular por el Clausura y Apertura 2026.

La responsabilidad recaerá en Rodolfo Cota y Fernando Tapia.

Selección Mexicana:

Malagón queda fuera del Mundial 2026.

Se abre espacio para otros guardametas, con la posibilidad de que Guillermo Ochoa dispute su sexto Mundial.

La Selección Mexicana pierde a Malagón y se abre la posibilidad para que Guillermo Ochoa dispute su sexto Mundial como titular. (Especial)

En este sentido, el impacto no es sólo deportivo, también anímico. Malagón era considerado un referente en la portería y su ausencia obliga a replantear estrategias tanto en el club como en el Tri.

El reto personal de Malagón

A sus 29 años, Malagón enfrenta uno de los desafíos más duros de su carrera. El arquero compartió mensajes en redes sociales reflejando tristeza, pero también resiliencia, con frases como “Todo a su tiempo”, que muestran su disposición a enfrentar el proceso con paciencia.

Tiempo estimado de recuperación: 6 a 8 meses

Inicio de rehabilitación: en dos semanas, con trabajos de fuerza progresivos

Objetivo de regreso: Torneo Apertura 2026

Luis Ángel Malagón enfrenta el desafío más importante de su carrera a los 29 años, luego de compartir mensajes en redes sociales. REUTERS/Eloisa Sanchez

El reto será mantener la fortaleza mental y física durante un proceso largo y exigente. La operación exitosa y el alta médica son el primer paso; ahora comienza la etapa más difícil: la rehabilitación.