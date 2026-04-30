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Cuántos vasos de agua al día se recomiendan tomar para eliminar cálculos renales de forma natural

El consumo de agua es la principal recomendación para facilitar la eliminación de estos depósitos y evitar su crecimiento en los riñones y el tracto urinario

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Cálculos renales, piedras en los riñones - Perú - 07 de agosto
Cuántos vasos de agua al día se recomiendan tomar para eliminar cálculos renales de forma natural (Mejor con Salud)

La deshidratación favorece la formación de cálculos renales debido a que la orina se concentra y los minerales pueden cristalizarse, según el portal MedicalNews Today.

El consumo de agua es la principal recomendación para facilitar la eliminación de estos depósitos y evitar su crecimiento en los riñones y el tracto urinario.

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Beber hasta 12 vasos de agua al día puede ayudar a expulsar cálculos renales

La mayoría de las autoridades de salud recomiendan consumir al menos ocho vasos de agua al día para prevenir la aparición de cálculos renales, según la revisión médica de Debra Rose Wilson publicada en MedicalNews Today.

Esta cantidad equivale a aproximadamente 64 onzas o casi dos litros. El agua diluye la concentración de minerales en la orina y disminuye la posibilidad de que se unan para formar depósitos duros.

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El consumo de agua es la principal recomendación para facilitar la eliminación de estos depósitos y evitar su crecimiento en los riñones y el tracto urinario (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
El consumo de agua es la principal recomendación para facilitar la eliminación de estos depósitos y evitar su crecimiento en los riñones y el tracto urinario (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El artículo cita que “beber 12 vasos al día puede ayudar a facilitar la eliminación o retardar el crecimiento de depósitos en los riñones”. Esta recomendación busca aumentar el volumen de orina, lo que puede ayudar a desplazar los cálculos pequeños a través del tracto urinario.

En casos con antecedentes de cálculos renales, los especialistas aconsejan mantener una hidratación constante durante todo el día para evitar la recurrencia.

Los cálculos renales se producen por la cristalización de sales y minerales

Los cálculos renales, también llamados piedras o urolitiasis, son depósitos duros que se originan por la acumulación y cristalización de minerales, principalmente oxalato de calcio, en los riñones. Según la información de la Secretaría de Salud de México, estos depósitos pueden variar en tamaño y afectar cualquier parte del tracto urinario, desde los riñones hasta la vejiga.

El proceso de eliminación ocurre cuando los cálculos viajan por el tracto urinario hasta expulsarse con la orina. Los depósitos pequeños pueden salir del cuerpo sin causar síntomas, pero los medianos y grandes suelen producir dolor intenso y complicaciones que requieren atención médica. El dolor aparece cuando el cálculo bloquea el flujo de orina o lesiona las paredes del tracto urinario.

La Secretaría de Salud explica que la deshidratación es uno de los principales factores de riesgo. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, la orina se concentra y se incrementa la probabilidad de que los minerales formen cristales. La dependencia recomienda consumir líquidos en abundancia y limitar el consumo de refrescos o bebidas endulzadas, que pueden aumentar el riesgo de cálculos.

Ilustración detallada de un riñón cortado por la mitad, mostrando cálculos renales de color marrón amarillento en su interior y en el uréter
Los cálculos renales se producen por la cristalización de sales y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias naturales para prevenir y tratar los cálculos renales

El consumo de agua suficiente es la medida natural más respaldada para prevenir la formación y favorecer la eliminación de cálculos renales. Los especialistas sugieren dividir la ingesta diaria en varios momentos y ajustar la cantidad de acuerdo con la actividad física, el clima y las condiciones de salud.

Existen alternativas naturales adicionales, aunque siempre deben consultarse con un profesional de salud. Algunas de las estrategias incluyen:

Beber jugos cítricos como el de limón o naranja, ya que el citrato puede ayudar a disolver ciertos tipos de cálculos.

Reducir el consumo de sal y proteínas animales, porque pueden aumentar la excreción de calcio y ácido úrico.

Preferir una dieta rica en frutas y verduras, que aportan líquidos y nutrientes protectores.

Evitar el exceso de oxalatos presentes en espinaca, remolacha y chocolate cuando hay antecedentes de cálculos de oxalato de calcio.

La Secretaría de Salud de México recomienda acudir al médico ante cualquier síntoma como dolor intenso en la espalda baja, sangre en la orina o dificultad para orinar. El tratamiento oportuno evita complicaciones y reduce el riesgo de recurrencia.

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