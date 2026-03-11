México Deportes

Luis Ángel Malagón sufrió ruptura del tendón de Aquiles: América confirmó la baja del portero para el Mundial 2026

El portero de la Selección Mexicana será una ausencia sensible en el equipo de Javier Aguirre a tan solo 92 días de la Copa Mundial

Tras el incidente, Malagón reapareció
Tras el incidente, Malagón reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y responder a quienes celebraron su infortunio. (REUTERS)

El club América reveló la gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón y se confirmaron las terribles noticias para la Selección Mexicana, el arquero se perderá la Copa Mundial 2026. Este miércoles 11 de marzo, el equipo compartió el reporte médico oficial y el tratamiento que iniciarán.

Tras salir en camilla durante el Philadelphia vs América de la Champions Cup Concacaf, Malagón fue trasladado a la Ciudad de México para la realización de los estudios médicos y le diagnosticaron ruptura del tendón de Aquiles y será operado en próximos días.

Así lo dio a conocer América, situación médica que lo deja fuera del Mundial 2026, torneo en el que se perfilaba a ser el portero titular del Tri:

“PARTE MÉDICO: El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Luis Malagón se rompió el
Luis Malagón se rompió el tendón de Aquiles a 92 días del Mundial 2026 (X/ @ClubAmerica)

¿Cuánto tiempo le tomará a Luis Malagón recuperarse y regresar a las canchas?

La rotura del tendón de Aquiles es una lesión caracterizada por la ruptura parcial o total del tendón que conecta los músculos de la pantorrilla (gemelos y sóleo) con el hueso del talón (calcáneo). En futbolistas, suele producirse por un movimiento brusco, un salto, un sprint o un cambio de dirección repentino.

Esta lesión provoca dolor intenso en la parte posterior del tobillo, dificultad o imposibilidad para caminar, y suele ir acompañada de un sonido o sensación de “chasquido”.

El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador, dependiendo de la gravedad y las características del paciente. La recuperación puede durar varios meses y requiere un proceso de rehabilitación para recuperar la fuerza, la movilidad y la funcionalidad del tendón. Esta lesión es una de las más serias para un futbolista, ya que puede afectar significativamente su carrera deportiva.

Esta lesión es una de
Esta lesión es una de las más serias para un futbolista, ya que puede afectar significativamente su carrera deportiva (IMAGN IMAGES/Kyle Ross via REUTERS)

Un futbolista operado por rotura del tendón de Aquiles suele requerir entre 7 y 9 meses para volver a entrenar y competir de manera profesional. El regreso a la práctica deportiva intensiva puede ocurrir alrededor de los 7 meses, mientras que el retorno a la competición oficial generalmente se produce a los 9 meses tras la cirugía.

En el caso de Malagón, dependerá de la evolución médica que lleve a cabo, pero considerando el tiempo de recuperación, podría ver actividad entre octubre y diciembre de 2026, no solo se perderá la Copa Mundial 2026, sino que también la temporada completa con el club América.

