Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

El arquero del América quedará fuera de la Copa Mundial de la FIFA tras una grave lesión, obligando al cuerpo técnico de Javier Aguirre a buscar su reemplazo a la brevedad. (Especial)

La lesión de Luis Ángel Malagón y su baja confirmada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un duro golpe para la Selección Mexicana. El portero del América era uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa del Mundo y había sido titular en partidos clave.

Las declaraciones de André Jardine confirmaron la gravedad de la lesión del guardameta: “Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo que lo va a sacar por un tiempo”. Ahora, el cuerpo técnico del Tri debe analizar a fondo sus opciones para cubrir la portería en el torneo más importante del año.

La lesión de Luis Ángel Malagón deja a la Selección Mexicana sin su portero titular para el Mundial 2026. IMAGN IMAGES/Kyle Ross

La ausencia de Malagón abre la puerta a diversos candidatos, algunos con amplia experiencia internacional y otros con proyección en la Liga MX. A continuación, un repaso de los principales nombres que podrían tomar el puesto de titular en la lista final para la justa mundialista.

Guillermo Ochoa y Rodolfo Cota: experiencia y liderazgo

La veteranía es un activo clave en torneos de alto calibre como el Mundial. Por ello, dos de los candidatos naturales a suplir a Malagón son arqueros con años de experiencia en la Selección.

Guillermo Ochoa : Con cinco Copas del Mundo disputadas, el portero del AEL Limassol FC sigue siendo uno de los referentes del fútbol mexicano. Tras haber sido mencionado dentro de la siguiente convocatoria del Tri, se presenta como una de las primeras opciones para el cuerpo técnico.

Rodolfo Cota: Actualmente en América, Cota ingresó al quite tras la lesión de Malagón y cuenta con minutos recientes en el máximo nivel.

Por su amplia experiencia en Copas del Mundo, Guillermo Ochoa destaca como candidato principal para suplir a Malagón en la portería de México. USA TODAY/Jerome Miron

Ambos porteros han demostrado capacidad para competir en escenarios internacionales y podrían aportar estabilidad en la portería tricolor.

La nueva generación: Rangel, Acevedo y Sánchez

El recambio generacional también ofrece alternativas interesantes para el Tri. Varios jóvenes han destacado en la Liga MX y han recibido llamados recientes a la Selección Mayor.

Raúl Rangel : Titular con Chivas, suma experiencia en torneos nacionales e internacionales, y ya ha sido considerado por el cuerpo técnico de Aguirre.

Carlos Acevedo : Guardameta de Santos Laguna, conocido por su agilidad y reflejos, aunque ha tenido episodios de lesiones. Su rendimiento lo mantiene en la conversación.

Andrés Sánchez: Portero de Atlético San Luis, con buen desempeño y convocatorias recientes al Tri. Ha mostrado seguridad y regularidad en la portería.

La nueva generación de porteros, con Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Andrés Sánchez, representa el recambio para el Tri. (X/@miseleccionmxEN)

La integración de estos jóvenes podría significar un salto de calidad y una apuesta a futuro para la Selección Mexicana.

Gudiño, una alternativa con buen recorrido

Otra de las opciones que se ha comenzado a perfilar para suplir a Malagón es Raúl Gudiño, actual portero de Cruz Azul. Su paso por selecciones juveniles, la experiencia europea y su desempeño reciente en la Liga MX lo colocan como una alternativa sólida para la convocatoria mundialista.

Raúl Gudiño: Ha sido considerado en distintos ciclos de la Selección Mayor y destaca por su capacidad en situaciones de presión. Su presencia amplía el abanico de posibilidades para el arco nacional.

Raúl Gudiño, guardameta de Necaxa con experiencia internacional, se perfila como alternativa sólida para la convocatoria. (Instagram/@andresggp)

La decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico, el estado físico y la regularidad de cada portero en los meses previos al Mundial 2026. México cuenta con opciones de calidad para afrontar el reto, pese a la sensible baja de su arquero titular.