México Deportes

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará el reto de seleccionar al próximo guardameta titular luego de la baja confirmada del portero del América

Guardar
El arquero del América quedará
El arquero del América quedará fuera de la Copa Mundial de la FIFA tras una grave lesión, obligando al cuerpo técnico de Javier Aguirre a buscar su reemplazo a la brevedad. (Especial)

La lesión de Luis Ángel Malagón y su baja confirmada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un duro golpe para la Selección Mexicana. El portero del América era uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa del Mundo y había sido titular en partidos clave.

Las declaraciones de André Jardine confirmaron la gravedad de la lesión del guardameta: “Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo que lo va a sacar por un tiempo”. Ahora, el cuerpo técnico del Tri debe analizar a fondo sus opciones para cubrir la portería en el torneo más importante del año.

La lesión de Luis Ángel
La lesión de Luis Ángel Malagón deja a la Selección Mexicana sin su portero titular para el Mundial 2026. IMAGN IMAGES/Kyle Ross

La ausencia de Malagón abre la puerta a diversos candidatos, algunos con amplia experiencia internacional y otros con proyección en la Liga MX. A continuación, un repaso de los principales nombres que podrían tomar el puesto de titular en la lista final para la justa mundialista.

Guillermo Ochoa y Rodolfo Cota: experiencia y liderazgo

La veteranía es un activo clave en torneos de alto calibre como el Mundial. Por ello, dos de los candidatos naturales a suplir a Malagón son arqueros con años de experiencia en la Selección.

  • Guillermo Ochoa: Con cinco Copas del Mundo disputadas, el portero del AEL Limassol FC sigue siendo uno de los referentes del fútbol mexicano. Tras haber sido mencionado dentro de la siguiente convocatoria del Tri, se presenta como una de las primeras opciones para el cuerpo técnico.
  • Rodolfo Cota: Actualmente en América, Cota ingresó al quite tras la lesión de Malagón y cuenta con minutos recientes en el máximo nivel.
Por su amplia experiencia en
Por su amplia experiencia en Copas del Mundo, Guillermo Ochoa destaca como candidato principal para suplir a Malagón en la portería de México. USA TODAY/Jerome Miron

Ambos porteros han demostrado capacidad para competir en escenarios internacionales y podrían aportar estabilidad en la portería tricolor.

La nueva generación: Rangel, Acevedo y Sánchez

El recambio generacional también ofrece alternativas interesantes para el Tri. Varios jóvenes han destacado en la Liga MX y han recibido llamados recientes a la Selección Mayor.

  • Raúl Rangel: Titular con Chivas, suma experiencia en torneos nacionales e internacionales, y ya ha sido considerado por el cuerpo técnico de Aguirre.
  • Carlos Acevedo: Guardameta de Santos Laguna, conocido por su agilidad y reflejos, aunque ha tenido episodios de lesiones. Su rendimiento lo mantiene en la conversación.
  • Andrés Sánchez: Portero de Atlético San Luis, con buen desempeño y convocatorias recientes al Tri. Ha mostrado seguridad y regularidad en la portería.
La nueva generación de porteros,
La nueva generación de porteros, con Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Andrés Sánchez, representa el recambio para el Tri. (X/@miseleccionmxEN)

La integración de estos jóvenes podría significar un salto de calidad y una apuesta a futuro para la Selección Mexicana.

Gudiño, una alternativa con buen recorrido

Otra de las opciones que se ha comenzado a perfilar para suplir a Malagón es Raúl Gudiño, actual portero de Cruz Azul. Su paso por selecciones juveniles, la experiencia europea y su desempeño reciente en la Liga MX lo colocan como una alternativa sólida para la convocatoria mundialista.

  • Raúl Gudiño: Ha sido considerado en distintos ciclos de la Selección Mayor y destaca por su capacidad en situaciones de presión. Su presencia amplía el abanico de posibilidades para el arco nacional.
Raúl Gudiño, guardameta de Necaxa
Raúl Gudiño, guardameta de Necaxa con experiencia internacional, se perfila como alternativa sólida para la convocatoria. (Instagram/@andresggp)

La decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico, el estado físico y la regularidad de cada portero en los meses previos al Mundial 2026. México cuenta con opciones de calidad para afrontar el reto, pese a la sensible baja de su arquero titular.

Temas Relacionados

Luis Ángel MalagónClub AméricaSelección Mexicana de FutbolGuillermo OchoaCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

El capitán nipón afirma que disputar el partido mil fue una señal de destino para la selección de Japón, que sigue escribiendo páginas históricas en la Copa del Mundo

Selección de Japón jugará su

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Con goles de García, Jaramillo e Iturbide se impone el Akron, llevándose los 3 puntos en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Chivas se lleva el Clásico

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

La noticia sacude a la selección dirigida por Javier Aguirre, que deberá replantear su estrategia de cara a la Copa del Mundo tras perder a uno de sus porteros más usados en el proceso hacia 2026

Lesión de Luis Ángel Malagón:

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Las negociaciones entre el costarricense y la directiva universitaria habrían entrado en la fase final, con ambas partes manifestando disposición para continuar su vínculo

Keylor Navas y Pumas están

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026

El parte médico oficial aseguró que apenas se le realizarán los estudios y la expectativa gira en torno al impacto emocional y los próximos pasos para el arquero y la Selección Mexicana

Luis Malagón sale lesionado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Padres entregan a su hijo

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Violencia en Zacatecas: dron lanza un explosivo y sicarios intentan agredir a tiros a policías

Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Bárbara de Regil revela cómo

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

Previo a los conciertos de Cristian Castro, su hija Rafaela sorprende con publicación en redes

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Así reaccionó Ferka a la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos Telemundo tras polémicas

Heesung deja ENHYPEN y K-popers de México envían camiones de protesta a Corea del Sur

DEPORTES

Selección de Japón jugará su

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026