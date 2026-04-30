México

Claudia Sheinbaum confirma llamada con Rocha Moya tras señalamientos de EEUU: “Si no hay nada, no hay que temer”

Confirmó que habló con el gobernador de Sinaloa tras la solicitud de extradición de Estados Unidos

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El gobierno mexicano advirtió que únicamente considerará la solicitud judicial estadounidense si reúne pruebas materiales suficientes, pues la ley nacional exige evidencias sólidas antes de analizar procesos de entrega de funcionarios en funciones. (Infobae-Itzallana)
El gobierno mexicano advirtió que únicamente considerará la solicitud judicial estadounidense si reúne pruebas materiales suficientes, pues la ley nacional exige evidencias sólidas antes de analizar procesos de entrega de funcionarios en funciones. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que habló personalmente con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras conocerse la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra.

“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados, y le manifesté lo que manifiesto aquí: si no hay nada, pues no hay nada que temer”, declaró la mandataria en su conferencia mañanera.

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Sheinbaum fue enfática en distinguir entre respaldar al funcionario y defender el Estado de Derecho: su postura, dijo, sería exactamente la misma sin importar el partido del gobernador acusado.

Sin pruebas, no hay extradición

La presidenta mostró en conferencia el documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y cuestionó abiertamente su solidez como prueba.

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“Cuando hablamos de pruebas, no es nada más el dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana”, subrayó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya revisó la solicitud y determinó que no cuenta con elementos probatorios suficientes. El expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá determinar si procede la detención bajo el sistema penal acusatorio mexicano.

El fiscal especial Ulises Lara confirmó que la petición llegó sin evidencias contundentes y anunció que la FGR abrirá una investigación propia. Además, precisó que en el caso del gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, cualquier detención requiere primero un desafuero aprobado por el Congreso.

El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

Soberanía, la línea que no se negocia

Sheinbaum aprovechó la conferencia para lanzar un mensaje directo a Washington sobre los límites de la cooperación bilateral.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, advirtió, citando el artículo 39 constitucional como fundamento de la soberanía nacional.

La mandataria también cuestionó la actitud del embajador estadounidense, quien difundió públicamente la orden de extradición, y recordó las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, quien calificó a un embajador de EU de su época como “insolente” por su injerencia en asuntos internos.

Poco antes de las 14 horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones. (Crédito: X |@rochamoya_)
Poco antes de las 14 horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones. (Crédito: X |@rochamoya_)

El contexto: una acusación sin precedentes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de colaborar con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos.

Es la primera vez en la historia que un gobernador y un senador en funciones son señalados por la justicia estadounidense con fines de extradición, lo que Sheinbaum calificó como un hecho sin precedente que, precisamente por eso, obliga a actuar con mayor rigor legal.

“¿Cómo sin pruebas? No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, concluyó.

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