Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Ex entrenador de porteros del tri vive día a día con conflcito de Medio oriente. (IG/@alex_arredondo_h)

El entrenador mexicano Alex Arredondo, afronta la tensión de la guerra en Qatar desde su reciente incorporación al UMM Salal Sport Club como parte del cuerpo técnico, mientras las explosiones de misiles y el sonido constante de bombas se han convertido en parte de su vida diaria.

A pesar de la interrupción general de las actividades deportivas en Medio Oriente y el incremento de la incertidumbre, Arredondo expresa que mantiene la esperanza de que la situación permita retomar la normalidad cuanto antes, según relató en entrevista a MedioTiempo.

El técnico, conocido por su labor previa como entrenador de porteros en la Selección Mexicana durante la etapa de Jaime Lozano, compartió una experiencia reciente dentro del vestidor: la explosión cercana de un misil sacudió las instalaciones del club.

“Siguen los estruendos de las bombas, siguen los ataques y la tensión va en aumento en cuestión de los países, esperando que esto se calme un poco y que podamos regresar a la normalidad”, afirmó Arredondo.

Arredondo trabajó de cerca con Jaime Lozano en distintas etapas. (X/@Tuzologia)

Arredondo llegó a Qatar por una invitación del DT español Rubén Albes

La llegada de Arredondo al futbol de Qatar ocurrió tras una invitación del entrenador español Rubén Albes, quien cuenta con experiencia en equipos como el Real Sporting de Gijón de España, además de clubes de Rumania y Marruecos.

Albes recurrió a una recomendación de Anibal González, excolaborador en el cuerpo técnico tricolor, para sumar a Arredondo al proyecto futbolístico del Umm Salal Sport Club.

El técnico mexicano detalló que, tras arribar a una “ciudad espectacular” y recibir una calurosa acogida del equipo y el cuerpo técnico, la evolución futbolística fue alentadora: el club, que se encontraba en el último puesto de la tabla, logró salir de la zona de descenso tras cuatro partidos bajo el nuevo staff.

“Había sido un mes futbolísticamente y de trabajo espectacular”, resumió Arredondo.

La guerra como parte de la vida diaria

Los eventos bélicos en Medio Oriente se transformaron en parte de la vida cotidiana de Arredondo en Qatar.

El entrenador señaló que persiste una “incertidumbre constante”, aunque subraya la ausencia de temor personal por su integridad.

La rutina se ve alterada por los frecuentes informes de defensa aérea: “Todo el tiempo es bloqueado, bloqueado, bloqueado… qué bueno que estamos bloqueando, qué bueno que está todo bien”, describió Arredondo sobre el ambiente en Doha, aludiendo a la interceptación de misiles y drones.

El deporte, incluido el futbol, fue suspendido en Qatar hasta nuevo aviso debido al crecimiento de la tensión y el riesgo de ataques.

A pesar de las restricciones y la volatilidad, Arredondo sostiene su decisión de permanecer en región para continuar con sus responsabilidades profesionales.

Al margen del conflicto, Arredondo también ha debido lidiar con la adaptación a los hábitos culturales en Qatar. Resaltó que su equipo atraviesa el periodo del Ramadán, lo que influye en la dinámica del vestidor y en la vida cotidiana del país.

La convivencia con los valores y ritos musulmanes es un elemento adicional que enmarca su etapa en Medio Oriente junto a la incertidumbre derivada de la guerra.

A pesar de ser sobrino de Miguel Herrera y tener una vida largamente ligada al futbol mexicano, Arredondo elige continuar su trayecto profesional fuera de México, en un escenario marcado por el conflicto.