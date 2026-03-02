México Deportes

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

El ataque de Estados Unidos a Irán ha provocados cierres en el espacio aéreo, lo cual ha afectado a múltiples personas con vuelos reprogramados o cancelados

El ataque de Estados Unidos
El ataque de Estados Unidos a Irán ha provocados cierres en el espacio aéreo, lo cual ha afectado a múltiples personas con vuelos reprogramados o cancelados.

La Comisión de Árbitros informó a través de un comunicado de prensa que los silbantes César Ramos, Alberto Morín y Marco Ortega están a salvo en un hotel en Doha, Qatar, luego de que los aeropuertos de Medio Oriente se encuentran cerrados tras los misiles al ataque Estados Unidos e Israel a Irán.

Los árbitros se encontraban presentes en territorio árabe debido a que fueron invitados para pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre el Al Qadisya y Al-Ettifaq.

En las próximas horas se dará a conocer el día en el que volverán los silbantes mexicanos al país y cuándo podrían estar de regreso en un partido de la Liga Mx.

Mexicanos no pueden salir de Medio Oriente

Cerca de siete mil mexicanos
Cerca de siete mil mexicanos fueron afectados por la situación que está ocurriendo en Oriente Medio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que alrededor de siete mil mexicanos se encuentran en países de Medio Oriente y todos están fuera de peligro, sin reportes de daño alguno a su seguridad física, pese al complicado panorama regional con espacios aéreos cerrados y obstáculos para viajar por vía aérea.

En un video difundido en redes sociales, el canciller, Juan Ramón de la Fuente, recordó una reunión matutina, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con representantes mexicanos en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Qatar.

El objetivo de esta reunión fue obtener información directa sobre las condiciones locales y el estado de los mexicanos, muchos de ellos turistas en tránsito.

El funcionario enfatizó que la mayoría son viajeros temporales y celebró que “no hay ni un solo caso de agresión a su integridad”.

De cualquier forma, las embajadas permanecen alerta para brindar protección y asistencia consular inmediata a quien la necesite.

Protocolos de evacuación

Ataque lanzados por Estados Unidos
Ataque lanzados por Estados Unidos contra Irán.

El canciller mencionó que ante esta situación, México activó protocolos de evacuación en sus representaciones diplomáticas que incluyen rutas terrestres y marítimas, siempre priorizando la seguridad absoluta.

Desde ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la SRE mantenerse enfocada en el bienestar de los mexicanos en la región.

Dentro del contexto complejo, la gran mayoría mantiene contacto directo con las embajadas mexicanas, facilitando la coordinación de asistencia consular.

