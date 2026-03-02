México Deportes

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

La Comisión de Árbitros de la FMF explicó que mantienen comunicación constante con los silbantes y autoridades de la SRE por la situación

Tres árbitros mexicanos de fútbol se encuentran varados en Doha, Qatar, debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, afectando su regreso a casa. (Reuters/Kiyoshi Mio)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que tres árbitros nacionales están varados en Doha, Qatar, luego de que inició el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. A través de un comunicado oficial explicaron que la Comisión de Árbitros tiene conocimiento de la situación y están en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para regresarlos a México.

Desde el sábado 28 de febrero los tres silbantes no han podido regresar a tierras mexicanas tras participar en la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq.

“La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, informa que desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Catar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente”, precisó la FMF.

La Comisión de Árbitros de la FMF explicaron que mantienen comunicación con la SRE para repatriar a los silbantes varados en medio oriente (FMF)

¿Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente?

La Comisión de Árbitros explicó que desde el 23 de febrero tres silbantes fueron convocados para participar en un juego de la Primera División de Arabia Saudita, y los árbitros atrapados en medio oriente son: César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra.

“Como se informó el lunes 23 de febrero, los silbantes César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes se encuentran a salvo en un hotel de Doha, fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq”, se lee en el boletín.

César Arturo Ramos Palazuelos

César Arturo acumula una trayectoria de 21 años como árbitro (REUTERS/Hannah Mckay)

César Arturo acumula una trayectoria de 21 años como árbitro, inició su carrera profesional en 2002, además cuenta con una licenciatura en Comunicación. Su debut en la LIGA MX se produjo en 2011 durante el encuentro entre Monterrey vs Tijuana.

En 2014 adquirió el gafete de la FIFA. En el ámbito internacional, César Arturo ha arbitrado 10 finales de competiciones fuera de México. Entre los torneos en los que ha sido designado figuran los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, las Copas Mundiales Sub-20 de 2015 y 2017, los Juegos Olímpicos Río 2016, el Mundial de Clubes 2017, la Copa Mundial Rusia 2018, la Copa Asiática de Naciones 2019, dos ediciones de la Copa Oro en 2015 y 2017, y la Copa Mundial Qatar 2022. Está por concluir la carrera de Ingeniería Industrial.

Alberto Morín Méndez

Alberto ejerce funciones como árbitro asistente, inició su carrera profesional en la LIGA MX en enero de 2007 (REUTERS/Carl Recine)

Alberto ejerce funciones como árbitro asistente, inició su carrera profesional en la LIGA MX en enero de 2007 y un año después obtuvo el gafete FIFA. Desde su debut, ha estado presente en numerosos torneos del fútbol mexicano, suma experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional.

En el plano internacional, Alberto ha sido designado en diversas competencias, incluyendo la Copa Mundial Sub-20 Egipto 2009, la Copa Mundial Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos Londres 2012, la Copa Mundial Sub-20 Turquía 2013, el Mundial de Clubes 2015, la Copa América Centenario, tres ediciones de la Copa Oro y la Copa Mundial Qatar 2022.

Entre sus logros más destacados figura su participación en las Copas Mundiales de Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, donde fue designado en cuatro partidos, incluido uno de las semifinales. Asimismo, formó parte de la tripleta arbitral en la final de la Copa Mundial Sub-20 Turquía 2013.

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Marco Antonio Bisguerra está en Qatar atrapado por conflicto en medio oriente (IG/ @marcoantoniobisguerra)

Marco Antonio inició su trayectoria en el arbitraje amateur a los 18 años y, tres años después, ingresó al sector profesional, debutó en la Liga TDP el 3 de noviembre de 2007 durante el partido entre Comonfort y Peces Blancos de Pátzcuaro.

Desde entonces, ha intervenido en diferentes categorías del fútbol mexicano, entre ellas Liga Premier, Liga de Expansión y Liga MX, además de participar en torneos Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y en la Copa MX.

Su ascenso al máximo circuito se concretó el 13 de marzo de 2018, cuando debutó en la Liga MX en el encuentro Morelia vs. Atlas. Marco Antonio obtuvo el Gafete FIFA en calidad de árbitro asistente en 2023. Actualmente está concluyendo la licenciatura de Derecho.

