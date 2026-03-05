Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

La corredora rarámuri competirá en el Gran Maratón Femenino de Nagoya, el más grande del mundo, llevando la cultura indígena mexicana a Japón. (X/ @EmbamexJP)

Juana Ramírez, corredora originaria de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, participará este 8 de marzo en el Gran Maratón Femenino de Nagoya, la competencia exclusiva para mujeres más grande del mundo.

Su presencia no sólo destaca por el nivel deportivo, sino también por el valor simbólico de llevar la cultura rarámuri y la diversidad mexicana a un escenario internacional.

La atleta fue invitada oficialmente al Maratón de Nagoya tras ganar el primer lugar en la División Indígena del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025. (X/ @EmbamexJP)

Reconocida por su resistencia y su identidad indígena, Ramírez fue invitada oficialmente tras una temporada sobresaliente en México y ya se encuentra en Japón lista para competir entre miles de atletas de todo el planeta.

Invitación internacional tras triunfo local

El camino de Juana Ramírez al Maratón de Nagoya se consolidó a partir de un logro relevante en el atletismo nacional, lo que facilitó su proyección hacia el circuito internacional.

Invitación tras triunfo: la invitación oficial a Japón llegó después de que Ramírez obtuviera el primer lugar en la División Indígena del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025.

Reconocimiento institucional: la Embajada de México en Japón celebró su llegada y la nombró representante nacional en el evento.

Magnitud del evento: el maratón contará con alrededor de 20 mil corredoras , quienes recorrerán 42.195 kilómetros por las calles de Nagoya.

Prestigio internacional: esta competencia ostenta la Etiqueta Platino de World Athletics y está certificada por el récord Guinness como el maratón femenino más grande del mundo.

La embajada de México en Japón reconoció a Juana Ramírez como representante nacional en el prestigioso maratón femenino certificado por el récord Guinness. (X/ @EmbamexJP)

De esta manera, el paso de Ramírez al circuito internacional simboliza el reconocimiento al esfuerzo de los deportistas indígenas y la apertura de nuevas oportunidades en el deporte de alto nivel.

Tradición rarámuri en el atletismo internacional

Cada carrera de Juana Ramírez es una afirmación de identidad y un ejemplo de cómo la tradición puede convivir con el deporte de élite.

Origen rarámuri: Ramírez es originaria del municipio de Guachochi , una región identificada mundialmente por la resistencia de sus corredores.

Vestimenta tradicional: competirá vistiendo falda y huaraches, elementos típicos de la cultura rarámuri, en lugar de calzado deportivo convencional.

Trayectoria diversa: ha participado en maratones, ultramaratones y carreras de montaña tanto en México como en el extranjero.

Rol como embajadora: representa la iniciativa “México Imparable”, enfocada en la inclusión y el reconocimiento de atletas indígenas.

La maratonista rarámuri correrá vistiendo falda y huaraches tradicionales, símbolos de la cultura y resistencia de la Sierra Tarahumara. (X/ @edith_resndiz)

En este sentido, su estilo y arraigo cultural, compartidos con su hermana Lorena, la han convertido en referente dentro y fuera de las competencias para las nuevas generaciones.

Un símbolo de identidad para México

La presencia de Juana Ramírez en el Maratón de Nagoya no sólo responde al mérito deportivo, sino también a la oportunidad de exhibir la diversidad cultural de México ante el mundo.

La atleta comparte el reto internacional con miles de mujeres, llevando el legado de la Sierra Tarahumara a un escenario global y mostrando que la resistencia, la disciplina y el orgullo indígena pueden cruzar fronteras.

Con experiencia en maratones, ultramaratones y carreras de montaña, Juana Ramírez representa la iniciativa México Imparable y fomenta la inclusión de atletas indígenas. (Foto: Cuartoscuro)

Así, la participación de la mexicana representa la oportunidad de mostrar la relevancia de las comunidades originarias dentro del deporte y consolida a Nagoya como un espacio de encuentro para talentos de diversas culturas.