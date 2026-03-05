México Deportes

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

La atleta mexicana, embajadora de “México Imparable”, correrá con falda y huaraches típicos, mostrando el orgullo de la Sierra Tarahumara

Guardar
La corredora rarámuri competirá en
La corredora rarámuri competirá en el Gran Maratón Femenino de Nagoya, el más grande del mundo, llevando la cultura indígena mexicana a Japón. (X/ @EmbamexJP)

Juana Ramírez, corredora originaria de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, participará este 8 de marzo en el Gran Maratón Femenino de Nagoya, la competencia exclusiva para mujeres más grande del mundo.

Su presencia no sólo destaca por el nivel deportivo, sino también por el valor simbólico de llevar la cultura rarámuri y la diversidad mexicana a un escenario internacional.

La atleta fue invitada oficialmente
La atleta fue invitada oficialmente al Maratón de Nagoya tras ganar el primer lugar en la División Indígena del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025. (X/ @EmbamexJP)

Reconocida por su resistencia y su identidad indígena, Ramírez fue invitada oficialmente tras una temporada sobresaliente en México y ya se encuentra en Japón lista para competir entre miles de atletas de todo el planeta.

Invitación internacional tras triunfo local

El camino de Juana Ramírez al Maratón de Nagoya se consolidó a partir de un logro relevante en el atletismo nacional, lo que facilitó su proyección hacia el circuito internacional.

  • Invitación tras triunfo: la invitación oficial a Japón llegó después de que Ramírez obtuviera el primer lugar en la División Indígena del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025.
  • Reconocimiento institucional: la Embajada de México en Japón celebró su llegada y la nombró representante nacional en el evento.
  • Magnitud del evento: el maratón contará con alrededor de 20 mil corredoras, quienes recorrerán 42.195 kilómetros por las calles de Nagoya.
  • Prestigio internacional: esta competencia ostenta la Etiqueta Platino de World Athletics y está certificada por el récord Guinness como el maratón femenino más grande del mundo.
La embajada de México en
La embajada de México en Japón reconoció a Juana Ramírez como representante nacional en el prestigioso maratón femenino certificado por el récord Guinness. (X/ @EmbamexJP)

De esta manera, el paso de Ramírez al circuito internacional simboliza el reconocimiento al esfuerzo de los deportistas indígenas y la apertura de nuevas oportunidades en el deporte de alto nivel.

Tradición rarámuri en el atletismo internacional

Cada carrera de Juana Ramírez es una afirmación de identidad y un ejemplo de cómo la tradición puede convivir con el deporte de élite.

  • Origen rarámuri: Ramírez es originaria del municipio de Guachochi, una región identificada mundialmente por la resistencia de sus corredores.
  • Vestimenta tradicional: competirá vistiendo falda y huaraches, elementos típicos de la cultura rarámuri, en lugar de calzado deportivo convencional.
  • Trayectoria diversa: ha participado en maratones, ultramaratones y carreras de montaña tanto en México como en el extranjero.
  • Rol como embajadora: representa la iniciativa “México Imparable”, enfocada en la inclusión y el reconocimiento de atletas indígenas.
La maratonista rarámuri correrá vistiendo
La maratonista rarámuri correrá vistiendo falda y huaraches tradicionales, símbolos de la cultura y resistencia de la Sierra Tarahumara. (X/ @edith_resndiz)

En este sentido, su estilo y arraigo cultural, compartidos con su hermana Lorena, la han convertido en referente dentro y fuera de las competencias para las nuevas generaciones.

Un símbolo de identidad para México

La presencia de Juana Ramírez en el Maratón de Nagoya no sólo responde al mérito deportivo, sino también a la oportunidad de exhibir la diversidad cultural de México ante el mundo.

La atleta comparte el reto internacional con miles de mujeres, llevando el legado de la Sierra Tarahumara a un escenario global y mostrando que la resistencia, la disciplina y el orgullo indígena pueden cruzar fronteras.

Con experiencia en maratones, ultramaratones
Con experiencia en maratones, ultramaratones y carreras de montaña, Juana Ramírez representa la iniciativa México Imparable y fomenta la inclusión de atletas indígenas. (Foto: Cuartoscuro)

Así, la participación de la mexicana representa la oportunidad de mostrar la relevancia de las comunidades originarias dentro del deporte y consolida a Nagoya como un espacio de encuentro para talentos de diversas culturas.

Temas Relacionados

Juana RamírezGran Maratón Femenino de NagoyaJapónVestimenta TradicionalSierra TarahumaraLorena Ramírezmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López

El técnico del Tri Femenino reconoció a “La Canarinha” como rival de preparación rumbo al Mundial 2027

México vs Brasil Femenil es

Keylor Navas buscará quedarse en Pumas: directiva inicia negociaciones con el portero costarricense

El liderazgo del costarricense, clave en la interna, influye en el ambiente del equipo mientras avanzan las conversaciones con la directiva

Keylor Navas buscará quedarse en

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

El delantero chileno estará fuera de actividad por varios meses y se perderá lo que resta del Clausura 2026 y la Concachampions

América confirma la gravedad de

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

El mediocampista cierra su ciclo con Pumas tras varios meses de incertidumbre y tensiones, partiendo con rumbo a la MLS

Pumas se despide de Caicedo:

Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

El técnico de Atlas no se guardó nada antes del esperado duelo ante Chivas

Diego Cocca ve a Chivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios ligados al CJNG

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández responde si le

Alejandro Fernández responde si le gustaría colaborar con Cazzu pese a polémica con Christian Nodal

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ anuncia que perdió el oído tras bronconeumonía: “De repente me quedé sorda”

Embajada de México en EEUU presume concierto de Shakira y anticipa éxito con el Mundial 2026

Carlos Rivera cumple el sueño de Luciano, hijo de Leticia Calderón, con emotivo encuentro

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé, La Barranca y la obra del pintor surrealista en el rock mexicano

DEPORTES

México vs Brasil Femenil es

México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López

De México 86 a Monterrey 2026: Japón y el partido 1000 de la Copa del Mundo

Keylor Navas buscará quedarse en Pumas: directiva inicia negociaciones con el portero costarricense

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo