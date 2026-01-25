Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

La originaria de la Sierra Tarahumara inspiró a la comunidad mundial al finalizar la competencia en Hong Kong vistiendo su indumentaria tradicional y demostrando perseverancia pese a la adversidad y las bajas temperaturas. (Foto de archivo)

La corredora rarámuri Lorena Ramírez volvió a demostrar que su resistencia no conoce fronteras. En el Ultramaratón de Hong Kong 100, una de las pruebas más exigentes del planeta, la atleta mexicana impuso un récord personal al completar los 100 kilómetros en 22 horas, 24 minutos y 10 segundos.

Su logro cobra mayor relevancia al considerar que enfrentó temperaturas gélidas, humedad intensa y la falla de sus lámparas, que la obligó a correr varios tramos sin iluminación.

Más allá de la posición final, 359 en la clasificación general, el verdadero triunfo de Lorena radicó en su capacidad de superar las adversidades y reafirmar su identidad cultural en un escenario internacional.

Lorena Ramírez impuso una marca personal en el Ultramaratón Hong Kong 100 al completar los 100 kilómetros en 22 horas, 24 minutos y 10 segundos. (Facebook / Fundación Lorena Ramírez)

Vestida con su atuendo tradicional y huaraches, la corredora originaria de la Sierra Tarahumara se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo, inspirando tanto a su comunidad como a miles de espectadores que la ovacionaron al cruzar la meta.

Un reto físico y mental sin precedentes para Lorena Ramírez

La competencia en Hong Kong se caracteriza por su dureza y exigencia. Lorena enfrentó un recorrido que puso a prueba tanto su cuerpo como su mente.

Distancia: 100 kilómetros de montaña.

Desnivel acumulado: 5,000 metros.

Condiciones: frío intenso, humedad y terreno técnico.

Adversidad adicional: falla de sus lámparas, corriendo varios tramos sin luz.

Resultado: mejoró casi cuatro horas respecto a su marca anterior.

La corredora rarámuri cruzó los 100 kilómetros en condiciones extremas, superando frío, humedad y tramos sin luz. (Facebook / Fundación Lorena Ramírez)

De esta manera, Ramírez convirtió la adversidad en motivación, demostrando que la verdadera fortaleza surge cuando se decide continuar pese a las dificultades.

Orgullo rarámuri en la escena internacional

Lorena no compitió sola: llevó consigo la historia de un pueblo que ha hecho del correr parte de su vida cotidiana y espiritual. Su participación reafirmó la cosmovisión rarámuri, donde la resistencia física está ligada a la conexión con la tierra y la comunidad.

Vestimenta tradicional: corrió con traje típico rarámuri.

Calzado: huaraches de hule, símbolo de su identidad.

Mensaje: reafirmar que la tradición puede convivir con la modernidad.

Recepción: fue ovacionada al cruzar la meta, reconocida por su esfuerzo y simbolismo.

Lorena Ramírez participó con su atuendo tradicional y huaraches, mostrando el orgullo rarámuri en un escenario internacional. REUTERS/Gustavo Graf

Lorena se convirtió en embajadora de su pueblo, mostrando al mundo que la resistencia rarámuri es también un legado cultural que merece ser celebrado.

Inspiración para nuevas generaciones

El ejemplo de Lorena Ramírez inspira a jóvenes corredores y a quienes buscan superar sus propios límites. Su historia demuestra que la disciplina y la pasión pueden vencer cualquier obstáculo, incluso cuando las condiciones parecen adversas.

Terminar el Hong Kong 100 sin luz y bajo frío extremo es una hazaña que quedará marcada en la memoria colectiva.

Rarámuris participan en la carrera Solana Norte, organizada por Lorena Ramírez corredora Rarámuri y su familia. Foto: Cuartoscuro

Más que un resultado, su récord personal es un mensaje: la verdadera victoria está en resistir, en mantener la identidad y en demostrar que la voluntad humana puede iluminar incluso la oscuridad más profunda.