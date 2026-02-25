Estos son los pilotos mexicanos del automovilismo que están activos

Foto de archivo del piloto mexicano Sergio Pérez. Plaza Carso, Ciudad de México, México. 27 de agosto de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

El regreso de Checo Pérez a la F1, ahora con Cadillac, marca el esperado retorno de un piloto mexicano a la máxima categoría del automovilismo tras su temporada fuera de las pistas luego de su salida de Red Bull Racing.

Esta noticia ha renovado el entusiasmo de los seguidores mexicanos, quienes esperan con ansias la temporada 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, no será el único piloto mexicano que correrá este año.

En 2026, la representación de México abarcará otras categorías del automovilismo internacional, por ejemplo, con cuatro pilotos nacionales distribuidos las categorías inferiores de la Fórmula 1.

Sergio Pérez ocupará el único asiento titular mexicano en la Fórmula 1, mientras que Pato O’Ward figurará como piloto de reserva en McLaren. Un corredor mexicano participará en la Fórmula 2 y dos más competirán en la Fórmula 3.

Pato O'Ward y Checo Pérez durante la temporada 2024 de la F1. (Instagram/Pato O'Ward)

Los otros representantes mexicanos

La presencia mexicana en las distintas categorías quedará conformada por:

Checo Pérez en Cadillac para la Fórmula 1

Noel León en Campos Racing en la Fórmula 2 a sus 21 años, el piloto regiomontano inicia su primera temporada en la FIA Fórmula 2 en 2026 , perfilándose como pieza fundamental de la Escudería Telmex Telcel en la ruta hacia la Fórmula 1 .

Ernesto Rivera en la Fórmula 3 competirá con Campos Racing y respaldado por el Red Bull Junior Team con solo 16 años, el piloto debuta en la FIA Fórmula 3 durante la temporada 2026 como parte del Red Bull Junior Team, consolidándose como la esperanza más joven del automovilismo mexicano rumbo a la Fórmula 1.

Por otro lado también este mes se anunció la continuidad de Rafael Villagómez en la Fórmula 2 por tercer año consecutivo, nuevamente con el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing (VAR).

La renovación de su contrato completó la lista de participantes para la temporada, en la que compartirá equipo con el argentino Nico Varrone.

Otro prospecto mexicano de apenas 20 años, Andrés Pérez de Lara disputa la temporada completa de la NASCAR Craftsman Truck Series como parte de Niece Motorsports, al volante de la Chevrolet Silverado No. 44.

Destacado como una de las mayores promesas de la Escudería Telmex Telcel, apunta a consolidarse rumbo a la máxima categoría de NASCAR en Estados Unidos.

Daniel Suárez, considerado el piloto mexicano con mayor éxito en la historia de NASCAR, comenzó en 2026 una nueva etapa como líder experimentado de Spire Motorsports, al mando del Chevrolet Camaro ZL1 No. 7 en la NASCAR Cup Series, después de cinco años en Trackhouse Racing.

Finalmente, Jesse Carrasquedo Jr. con Van Amersfoort Racing. Recientemente se oficializó que no competirá en la FIA Fórmula 3 durante la temporada 2026, a pesar de que en septiembre de 2025 se anunció su nombramiento como primer piloto confirmado de Van Amersfoort Racing (VAR) para esa categoría.

Desde sus inicios en karting en Monterrey hasta su éxito en Fórmula 3 y Euroformula Open, Noel León ha demostrado ser una de las promesas más destacadas del automovilismo mexicano. (Instagram / @noel_leon19)