Así fue el reencuentro de Checo Pérez con Max Verstappen

Ambos pilotos se saludaron con mucho entusiasmo. REUTERS/Raquel Cunha

El inicio de la pretemporada 2026 de Fórmula 1 ha significado para Sergio ‘Checo’ Pérez algo más que su regreso al deporte motor, ahora con un cambio de escudería, siendo parte del proyecto Cadillac.

En medio de expectativas renovadas, la parrilla de pilotos le dio una bienvenida marcada por gestos de complicidad y nostalgia, a pesar de que su desempeño inicial en pista estuvo lejos de los tiempos más rápidos del día.

El reencuentro de “Chestappen”

La jornada en el Circuito Internacional de Bahréin quedó enmarcada por la fotografía oficial en la que salen todos los pilotos que competirán esta temporada, ahora con la adición del nuevo equipo de la F1: Cadillac.

En video se puede apreciar que Checo Pérez aparece junto a otras figuras de la categoría. Las imágenes que circularon en redes sociales, se observa al piloto tapatío compartiendo una charla con Max Verstappen, y posando sonriente entre risas.

Mientras la escudería estadounidense de Cadillac, tituló el momento como la “sensación del primer día de clases”.

Durante la sesión fotográfica, la interacción entre Pérez y su excompañero en Red Bull, Max Verstappen, acaparó la atención de los presentes.

Los materiales audiovisuales de la Fórmula 1 muestran cómo el neerlandés se acercó con entusiasmo a saludarlo, gesto que fue replicado por Fernando Alonso y Franco Colapinto, quien incluso le ofreció un fuerte abrazo. La atmósfera amigable fue subrayada por la cuenta oficial de la F1: “Todos están muy felices de ver de regreso a Checo”.

El piloto mexicano se mostró feliz de ver a su excompañero de equipo. Crédito: X/@alitamarin_

La convivencia en el paddock se extendió más allá de la foto oficial. En uno de los videos difundidos, se aprecia a Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg compartiendo un momento de sano compañerismo con Pérez.

En una secuencia espontánea, el piloto mexicano bromea con Alonso: “Oye, cabrón, tú más joven cada año, ¿qué haces?”, a lo que Colapinto añade: “Está más joven cada día”. El veterano asturiano respondió con humor, aunque sus palabras no se llegaron a captar.

Se tomó la fotografía oficial para la temporada 2026. (X/@F1).

La nueva era de hispanohablantes en la Fórmula 1

Este año marca un hito para la categoría: por primera vez en una década, hay cuatro pilotos titulares de habla hispana en la parrilla principal: Fernando Alonso, Carlos Sainz, Franco Colapinto y el propio Checo Pérez.

Aunque en 2024 ya coincidieron algunos en el paddock, Colapinto solo tuvo presencia regular en las últimas nueve fechas, tras el retiro de Logan Sargeant.

En el plano deportivo, el primer día de pruebas fue exigente para Pérez. El mexicano completó 24 vueltas en la sesión matinal y repitió la cifra por la tarde, pero se mantuvo en el fondo de la tabla con un mejor tiempo de 1:38,191 minutos, lejos del registro de Charles Leclerc (1:33,459 minutos) y de George Russell, quien lideró la segunda tanda.

La incorporación de Cadillac a la máxima categoría, con Pérez y Bottas como titulares, representa una apuesta importante para el automovilismo estadounidense. Las pruebas continuarán en Bahréin, con ambos pilotos alternando sesiones a lo largo de la semana.

El mexicano posó para la foto oficial de la temporada 2026. (X/@f1).

