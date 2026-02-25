México Deportes

Club Pachuca confirmó que Sudáfrica entrenará en sus instalaciones para el Mundial 2026

El rival de la Selección Mexicana ya eligió la sede donde se instalará en su preparación para debutar el 11 de junio en el partido inaugural

Representantes de la selección de Sudáfrica y del Club Pachuca se reúnen para oficializar el campamento de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 en las instalaciones del club hidalguense. (X/ @Tuzos)

La selección nacional de Sudáfrica eligió al estado de Hidalgo como lugar para su centro de entrenamiento rumbo a su participación en el Mundial 2026, donde debutará ante la Selección Mexicana en la cancha del Estadio Azteca el 11 de junio de 2026 para el partido inaugural. Este 25 de febrero dieron a conocer que instalarán su campamento en la Universidad del Futbol y el Hotel Camino Real en Pachuca, rumbo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio oficial fue realizado por el club Pachuca en un evento encabezado por su directiva y por representantes sudafricanos. De esta manera, la ciudad hidalguense se convertirá en epicentro internacional mundialista del 1 al 27 de junio.

Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, junto con Vincent Tseka, team manager del equipo africano, confirmaron la noticia en la sala de prensa del Pabellón Tuzo. Al acto asistieron el presidente del club, Armando Martínez Patiño, y Pedro Cedillo Martínez, vicepresidente internacional de Grupo Pachuca. También participaron autoridades estatales y municipales, reflejando la cooperación entre ambas naciones en vísperas del Mundial.

Razones detrás de la elección de Pachuca para el Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, se instalará en Pachuca, Hidalgo, durante el Mundial 2026 (X/ @Tuzos)

La decisión de Sudáfrica se basó en una valoración positiva de la infraestructura deportiva y de los servicios médicos que ofrece Pachuca. Hugo Broos recordó la hospitalidad recibida en México durante 1986 y subrayó la importancia de la cercanía con la Ciudad de México para cuestiones logísticas.

El seleccionador mencionó que las condiciones de la Universidad del Futbol y la clínica médica CEMA by FIFA son idóneas para afrontar el reto mundialista. Además, los representantes sudafricanos resaltaron que la propuesta del club Pachuca superó expectativas por su atención institucional y su sólida capacidad operativa.

La Federación Mexicana de Futbol impulsó una experiencia personalizada que permitió mostrar la ciudad, conocida como la “Bella Airosa”, a la delegación visitante.

Sudáfrica, rival de México, se instalará en Pachuca, Hidalgo, durante el Mundial 2026 (X/ @Tuzos)

Pedro Cedillo Martínez, vicepresidente internacional de Grupo Pachuca, agradeció el trabajo conjunto del club, la Universidad del Futbol y los líderes locales para consolidar a Pachuca como sede mundialista de entrenamiento. Entre los apoyos clave, destacó a Gabriela Murguía Cánovas, presidenta del consejo de gobierno de la Universidad del Futbol, y a las autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Cedillo Martínez señaló:

Pachuca es la ‘Cuna del Futbol’ y nuestra responsabilidad es honrar esa historia siendo siempre el lugar donde todo comienza”.

La colaboración con la Federación Sudafricana tuvo el respaldo de instancias gubernamentales y de las áreas de turismo, seguridad y operaciones. Cedillo Martínez recalcó que la experiencia y reputación internacional de la ciudad fortalecen la confianza de delegaciones extranjeras en la vocación de servicio de Pachuca.

Historia reciente de Pachuca como sede internacional

Pachuca fue reconocida como una de las mejores sedes del ‘Trophy Tour’ del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 ( Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La designación de Pachuca como ‘Team Base Camp’ de Sudáfrica se suma a los antecedentes recientes de la ciudad en la organización de eventos internacionales. Pachuca fue reconocida como una de las mejores sedes del ‘Trophy Tour’ del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Asimismo, albergará en mayo próximo el ‘Final 4’ de la Concacaf W Champions Cup.

Estas experiencias consolidan la posición de Pachuca y del club Pachuca como referentes de excelencia futbolística en la región. La ciudad, considerada la cuna del balompié nacional, se prepara para recibir a la delegación sudafricana y fomentar el intercambio deportivo y cultural.

La llegada de Sudáfrica representa una oportunidad para que la comunidad local y la institución anfitriona demuestren su capacidad, hospitalidad y compromiso con el futbol de nivel mundial. Así, Pachuca reafirma su condición de punto de encuentro para equipos de diversos continentes, en uno de los momentos destacados del calendario deportivo internacional.

Temas Relacionados

Selección de SudáfricaMundial 2026Bafana BafanaPachucaHidalgomexico-deportesmexico-noticias

