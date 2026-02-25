México Deportes

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

La selección sudafricana regresa a la máxima cita tras dieciséis años, lista para enfrentar nuevamente a México en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA

El calendario de Sudáfrica contempla
El calendario de Sudáfrica contempla enfrentamientos clave ante México, un representante europeo y Corea del Sur en tres ciudades diferentes. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

La Selección de Sudáfrica regresará este 2026 a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, con la ilusión de superar por primera vez la fase de grupos.

Los Bafana Bafana nuevamente serán protagonistas del partido inaugural frente a México, un duelo que concentrará la atención mundial y que marcará el inicio de su cuarta participación en el torneo (1988, 2002 y 2010).

La selección sudafricana, dirigida por
La selección sudafricana, dirigida por Hugo Broos, competirá en el torneo internacional luego de superar una fase clasificatoria compleja y programar amistosos de alto nivel. REUTERS/Rogan Ward/File Photo

El equipo dirigido por Hugo Broos llega con una generación renovada y con la confianza de haber superado unas eliminatorias africanas dramáticas. Además, ha diseñado una preparación estratégica con amistosos internacionales que buscan afinar su nivel competitivo antes de junio.

Fechas y horarios de Sudáfrica en el Grupo A

Sudáfrica disputará tres partidos en la fase de grupos, repartidos entre México y Estados Unidos:

  • 11 de junio de 2026: México vs Sudáfrica – Estadio Azteca (Ciudad de México) – 13:00 MX / 15:00 ET.
  • 18 de junio de 2026: Sudáfrica vs ganador del repechaje europeo (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) – Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, EE. UU.) – 10:00 MX / 12:00 ET.
  • 24 de junio de 2026: Sudáfrica vs Corea del Sur – Estadio BBVA (Monterrey, México) – 19:00 MX / 21:00 ET.
Después de 16 años, México
Después de 16 años, México y Sudáfrica se enfrentarán nuevamente en un duelo inaugural de la Copa del Mundo. (Foto: Action Images / Jason Cairnduff/File Photo)

Este calendario coloca a Sudáfrica en escenarios de gran relevancia, con el debut en el histórico Estadio Azteca y un cierre exigente frente a Corea del Sur. Cada encuentro será determinante para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Rivales y contexto competitivo

El Grupo A reúne a México, Sudáfrica, Corea del Sur y un representante europeo.

  • México: anfitrión y favorito, con la presión de abrir el torneo en casa.
  • Corea del Sur: selección con experiencia mundialista y disciplina táctica.
  • Europa (Ruta D): rival aún por definirse entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.
  • Sudáfrica: equipo renovado que busca sorprender y romper su techo histórico.
La Selección de Sudáfrica dependerá
La Selección de Sudáfrica dependerá más que nunca de sus figuras mejor consolidadas, tales como Lyle Foster. (AP Photo/Themba Hadebe)

Cada partido será un reto distinto: la presión del debut contra México, la incógnita del cruce con Europa y la exigencia física frente a Corea del Sur. El margen de error es mínimo, y la meta sudafricana es clara: alcanzar los octavos de final por primera vez.

Sedes y preparación

Sudáfrica tendrá presencia en dos de las sedes mexicanas más emblemáticas y en una ciudad clave de Estados Unidos:

  • Ciudad de México (Estadio Banorte): escenario del partido inaugural.
  • Atlanta (Mercedes-Benz Stadium): sede del segundo encuentro.
  • Monterrey (Estadio BBVA): cierre de la fase de grupos.

En preparación, los Bafana Bafana han programado dos amistosos contra Panamá (27 y 31 de marzo de 2026) en territorio africano. Estos partidos buscan corregir errores defensivos y medir su nivel frente a un rival mundialista.

Además, cuentan con respaldo institucional y con la confianza de su gente expresada por su Ministro de Deportes, quien aseguró que Sudáfrica es “una amenaza para México”.

El Grupo A del Mundial
El Grupo A del Mundial 2026 planteará retos tácticos y físicos con México, Corea del Sur y un rival europeo que pondrán a prueba la evolución del fútbol sudafricano. REUTERS/Jia Haocheng

De esta manera, Sudáfrica afronta el torneo con un calendario exigente, rivales de gran nivel y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia y de mostrar la evolución del futbol sudafricano.

