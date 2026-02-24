Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió su postura por la inseguridad en México tras el abatimiento de "El Mencho", líder criminal del CJNG (REUTERS/Kevin Lamarque)

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), se pronunció tras los hechos violentos que se registraron en el estado de Jalisco en México, tras un operativo militar donde murió Nemesio Oseguera Cervantes alías el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una de las organizaciones criminales más importantes y peligrosas a nivel internacional.

La situación de inseguridad en México provocó incertidumbre mundial por la realización de la Copa Mundial 2026, pues Guadalajara, Jalisco, es una de las ciudades sedes del torneo. Desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, el presidente de la FIFA descartó cualquier temor por la organización del Mundial 2026 en territorio mexicano.

“Muy tranquilo, todo está bien. Va a ser espectacular”, expresó en un encuentro breve con la prensa.

Estadio Guadalajara tendrá partidos de repechaje para el Mundial 2026 (REUTERS/Gabriel Trujillo)

La edición 2026 se realizará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, pero luego de los narcobloqueos en carreteras mexicanas, la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, así como la cancelación de actividades deportivas y escolares, provocó dudas sobre la realización de la competencia.

Gianni Infantino aseguró que hay “plena confianza” en las autoridades mexicanas que participan en la organización del Mundial 2026, refrendó el compromiso que hay en la organización y logística del evento a 109 días del inicio de la Copa Mundial.

Claudia Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial 2026

México exenta a la FIFA de impuestos durante el Mundial 2026 (Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen todas las garantías para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano, luego de los episodios de violencia ocurridos en Jalisco y otros estados, asociados al abatimiento del líder criminal el Mencho.

Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero, Sheinbaum afirmó que no existe “ningún riesgo” para las delegaciones ni para los asistentes extranjeros que vendrán al país, reafirmó el compromiso de seguridad de cara al evento internacional.

El Estadio Akron de Guadalajara se alista para la actividad mundialista que habrá en próximas semanas, en el mes de marzo Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica para jugar el partido de repechaje. Con la postura del presidente de la FIFA, hasta el momento no se tiene contemplado alguna reprogramación, por lo que los duelos de repesca en México siguen en marcha.

FIFA confirma su “plena confianza” en autoridades mexicanas para el Mundial 2026.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó que Guadalajara se alista para recibir la euforia mundialista en su estado.

Entre las actividades previstas en próximos días es el arribo del trofeo de la Copa Mundial, se exhibirá para el público del 28 de febrero al 2 de marzo.