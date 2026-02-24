México Deportes

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Guardar
Gianni Infantino, presidente de la
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió su postura por la inseguridad en México tras el abatimiento de "El Mencho", líder criminal del CJNG (REUTERS/Kevin Lamarque)

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), se pronunció tras los hechos violentos que se registraron en el estado de Jalisco en México, tras un operativo militar donde murió Nemesio Oseguera Cervantes alías el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una de las organizaciones criminales más importantes y peligrosas a nivel internacional.

La situación de inseguridad en México provocó incertidumbre mundial por la realización de la Copa Mundial 2026, pues Guadalajara, Jalisco, es una de las ciudades sedes del torneo. Desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, el presidente de la FIFA descartó cualquier temor por la organización del Mundial 2026 en territorio mexicano.

Muy tranquilo, todo está bien. Va a ser espectacular”, expresó en un encuentro breve con la prensa.

Estadio Guadalajara tendrá partidos de
Estadio Guadalajara tendrá partidos de repechaje para el Mundial 2026 (REUTERS/Gabriel Trujillo)

La edición 2026 se realizará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, pero luego de los narcobloqueos en carreteras mexicanas, la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, así como la cancelación de actividades deportivas y escolares, provocó dudas sobre la realización de la competencia.

Gianni Infantino aseguró que hay “plena confianza” en las autoridades mexicanas que participan en la organización del Mundial 2026, refrendó el compromiso que hay en la organización y logística del evento a 109 días del inicio de la Copa Mundial.

Claudia Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial 2026

México exenta a la FIFA
México exenta a la FIFA de impuestos durante el Mundial 2026 (Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen todas las garantías para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano, luego de los episodios de violencia ocurridos en Jalisco y otros estados, asociados al abatimiento del líder criminal el Mencho.

Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero, Sheinbaum afirmó que no existe “ningún riesgo” para las delegaciones ni para los asistentes extranjeros que vendrán al país, reafirmó el compromiso de seguridad de cara al evento internacional.

Estadio Guadalajara tendrá partidos de repechaje para el Mundial 2026

El Estadio Akron de Guadalajara se alista para la actividad mundialista que habrá en próximas semanas, en el mes de marzo Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica para jugar el partido de repechaje. Con la postura del presidente de la FIFA, hasta el momento no se tiene contemplado alguna reprogramación, por lo que los duelos de repesca en México siguen en marcha.

  • FIFA confirma su “plena confianza” en autoridades mexicanas para el Mundial 2026.
  • Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó que Guadalajara se alista para recibir la euforia mundialista en su estado.
  • Entre las actividades previstas en próximos días es el arribo del trofeo de la Copa Mundial, se exhibirá para el público del 28 de febrero al 2 de marzo.

Temas Relacionados

FIFAMundial 2026Gianni InfantinoinseguridadMundial México 2026El Menchomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

Lionel Messi respondió con humor a las preguntas de Christian Martinoli y Luis García en un reciente podcast

Messi le responde a Christian

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Pablo Lemus garantizó que Guadalajara está preparada para recibir a las selecciones que competirán en el torneo de la FIFA

FIFA no retirará sedes a

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Los incidentes recientes suscitados en el país y el debate internacional no han alterado la decisión de celebrar partidos en las ciudades anfitrionas

Gabriela Cuevas descarta cancelación del

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

El mexicano perdió todos sus cinturones de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Campeón del mundo se rinde

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

La Federación lusitana se encuentra preocupada por la ola de violencia que aqueja a nuestro país después del operativo contra el CJNG

Portugal pone en duda amistoso
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay problemas. Te amo, Bere”:

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

De la muerte de Hiromi

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

DEPORTES

Messi le responde a Christian

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’