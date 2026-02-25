Así reaccionó Javier Aguirre a la postura de Portugal sobre jugar en México en la inauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre compartió su postura del partido México vs Portugal luego de que la Federación Portuguesa mostrara preocupación por la seguridad en el país tras la jornada violenta en Jalisco por operativo militar en el que murió "El Mencho", líder del CJNG (YouTube/ Selección Nacional de México)

La reapertura del Estadio Azteca ha generado una serie de expectativas entre la afición, pues a tan solo 107 días del inicio de la Copa Mundial 2026, el partido que inaugurará la nueva etapa del Estadio Banorte será el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

El 22 de febrero México afrontó una crisis de seguridad nacional que causó preocupación en torno al campeonato de la FIFA, luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, la Federación Portuguesa emitió un comunicado en el que explicó que analizan las condiciones para el partido que se jugará a finales de marzo en la Ciudad de México.

Ante este panorama de incertidumbre, Javier Aguirre compartió su postura y lo que piensa del México vs Portugal. Durante la conferencia de prensa previo al juego amistoso contra Islandia en Querétaro, precisó que hasta el momento no hay algún cambio programado para la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habla durante una conferencia de prensa, sobre la preocupación de Portugal de jugar en CDMX (REUTERS/Henry Romero)

Esto dijo Javier Aguirre del México vs Portugal y la preocupación por la seguridad

Ante el cuestionamiento sobre si existe preocupación al interior del Tri por la posible cancelación o programación del duelo ante Portugal, el Vasco Aguirre confesó que la preocupación es normal, pero que él no tiene contemplado algún cambio al respecto.

“No, no, es normal, ellos están en su derecho de ir día a día o de ir evaluando con cierta frecuencia sus circunstancias, pero yo contemplo perfectamente ese partido para el estadio, para el mes que viene con la participación de los europeos, fecha FIFA”, compartió.

Miembros de la selección mexicana de fútbol participan en una sesión de entrenamiento previo a su partido contra Islandia, mostrando concentración y preparación en el campo. (FMF)

Por otra parte, Javier Aguirre insistió que el juego sigue en pie y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no tiene contemplado algún tipo de ajuste o cambios por temas de seguridad.

“Creo que está todo conforme a lo planeado. Entonces, no, realmente yo estoy tranquilo, no esperaremos acontecimientos, evidentemente, yo pienso que el partido se efectuará sin ningún contratiempo, eso espero”, precisó.

Durante el entrenamiento de la Selección Mexicana, el equipo afina los últimos detalles con el director técnico, visiblemente animado, antes de su encuentro con Islandia. (FMF)

FMF confirma la realización del México vs Portugal en el Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el partido amistoso entre México y Portugal, que servirá como reapertura del Estadio Azteca y preparación previa al Mundial 2026, se disputará el 28 de marzo de 2026 en la sede y fecha previstas, pese a la inquietud manifestada por la Federación Portuguesa de Futbol tras los recientes incidentes de violencia en Jalisco.

Jugadores de la Selección Mexicana de fútbol entrenan intensamente en la cancha, realizando ejercicios con balón como preparación para su próximo encuentro contra Islandia. (FMF)

El encuentro mantiene un peso simbólico adicional por tratarse del primer evento internacional en el renovado Estadio Azteca, recinto histórico y núcleo de la Copa del Mundo que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La FMF aseguró, a través de su comunicado, que “el compromiso sigue en pie y no sufrirá alteraciones”, en un intento evidente de disipar rumores y transmitir certidumbre tanto a la afición como a los organismos del futbol internacional.