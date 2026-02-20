México Deportes

Julián Quiñones anota hat-trick y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí

Con su destacada actuación con el Al-Qadisiya, el mexicano acecha el liderato de goleo y pone su nombre en la carrera rumbo al Mundial 2026

Guardar
Con su Hat-Trick, Quiñones supera
Con su Hat-Trick, Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League y se acerca al máximo goleador del toreno. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae)

Este viernes 20 de febrero, Julián Quiñones firmó una actuación destacada en la Saudi Pro League al marcar un hat-trick en la victoria del Al-Qadisiya sobre el Al-Okhdood Club.

Gracias a estos tres tantos, el delantero mexicano alcanzó las 21 anotaciones en la temporada y superó nuevamente al astro portugués Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

Quiñones fue nombrado "Jugador del
Quiñones fue nombrado "Jugador del partido" por su destacada actuación en la goleada del Al-Qadisiya. (X/ @AlQadsiahEN)

Con este resultado, Quiñones se posiciona como el segundo máximo anotador del torneo, sólo por detrás de Ivan Toney y sus 23 goles. En este sentido, su rendimiento ofensivo en la temporada actual lo consolida como una de las figuras más importantes del futbol saudí y refuerza su perfil rumbo al proceso mundialista con la Selección Mexicana.

Una actuación decisiva en Arabia Saudita

La jornada fue determinante para Quiñones, quien guió al Al-Qadisiya a una victoria fundamental en la lucha por los primeros lugares de la liga.

El delantero abrió el marcador con una jugada de instinto y precisión, y sumó dos goles más en momentos clave del encuentro.

  • Hat-trick de Quiñones, que llegó a tres tripletes en la presente temporada.
  • El Al-Qadisiya alcanzó el cuarto lugar en la clasificación con 50 puntos.
  • El mexicano ha anotado en 14 de los 19 partidos que ha disputado en la liga.

La regularidad del delantero lo ha colocado en el centro de la conversación mundialista, especialmente por la calidad de sus goles y su capacidad para decidir partidos importantes.

Temas Relacionados

Julián QuiñonesCristiano RonaldoAl-QadisiyaAl NassrAl-Okhdood ClubSaudi Pro LeagueIvan ToneySelección MexicanaCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del Mundo

Más Noticias

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

El América cedería al delantero mexicano abriéndole paso para llegar al Flamengo de Brasil

La joya del América que

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

La luchadora chilena confesó que tuvo que someterse a dos cirugías para salvar su vista antes de regresar a la Arena México

La Catalina revela que estuvo

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

El campeón de Maple Leaf Pro Wrestling elogió la energía y la historia del recinto previo a enfrentar a Esfinge

Josh Alexander se rinde ante

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

El futbolista nacido en Ontario amplía las alternativas ofensivas de la selección dirigida por Jesse Marsch

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

La sesión marca la última vez que Pérez se sube al Cadillac antes del GP de Australia

Checo Pérez concluye pruebas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia extrema en Mexicali: cortan

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Gomita revela que

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

Gloria Trevi, Kenia Os y todos los mexicanos que estarán en el Tecate Emblema 2026

Desde Los Tigres del Norte en 1999, estos son los artistas que más fans han congregado en el Zócalo

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

DEPORTES

La joya del América que

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac