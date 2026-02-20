Julián Quiñones anota hat-trick y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí

Con su Hat-Trick, Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League y se acerca al máximo goleador del toreno. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae)

Este viernes 20 de febrero, Julián Quiñones firmó una actuación destacada en la Saudi Pro League al marcar un hat-trick en la victoria del Al-Qadisiya sobre el Al-Okhdood Club.

Gracias a estos tres tantos, el delantero mexicano alcanzó las 21 anotaciones en la temporada y superó nuevamente al astro portugués Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

Quiñones fue nombrado "Jugador del partido" por su destacada actuación en la goleada del Al-Qadisiya. (X/ @AlQadsiahEN)

Con este resultado, Quiñones se posiciona como el segundo máximo anotador del torneo, sólo por detrás de Ivan Toney y sus 23 goles. En este sentido, su rendimiento ofensivo en la temporada actual lo consolida como una de las figuras más importantes del futbol saudí y refuerza su perfil rumbo al proceso mundialista con la Selección Mexicana.

Una actuación decisiva en Arabia Saudita

La jornada fue determinante para Quiñones, quien guió al Al-Qadisiya a una victoria fundamental en la lucha por los primeros lugares de la liga.

El delantero abrió el marcador con una jugada de instinto y precisión, y sumó dos goles más en momentos clave del encuentro.

Hat-trick de Quiñones , que llegó a tres tripletes en la presente temporada.

El Al-Qadisiya alcanzó el cuarto lugar en la clasificación con 50 puntos.

El mexicano ha anotado en 14 de los 19 partidos que ha disputado en la liga.

La regularidad del delantero lo ha colocado en el centro de la conversación mundialista, especialmente por la calidad de sus goles y su capacidad para decidir partidos importantes.