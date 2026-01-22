Julián Quiñones supera a Benzema con doblete y se acerca a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

La actuación del atacante mexicano permitió a su equipo revertir el marcador ante el conjunto en el que juega Karim Benzema. (X/ @AlQadsiahEN)

La temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League vive momentos de alta competencia y grandes nombres internacionales. Entre ellos, Julián Quiñones se ha consolidado como protagonista absoluto tras firmar un doblete clave en la victoria del Al-Qadisiya sobre el Al Ittihad, club donde milita Karim Benzema.

El delantero mexicano no sólo fue determinante para su equipo, sino que también acercó su nombre al de Cristiano Ronaldo, líder de goleo en la liga.

El atacante mexicano fue elegido jugador del partido en la remontada frente al Al Ittihad. (X/ @AlQadsiahEN)

Con su reciente actuación, la lucha por el campeonato de goleo en Arabia Saudita se ha cerrado aún más, y el panorama para el mexicano es cada vez más prometedor.

El doblete de Quiñones que cambió el rumbo del partido

El encuentro entre Al-Qadisiya y Al Ittihad tuvo como protagonistas a dos delanteros de talla mundial. El primer gol fue obra de Karim Benzema. Sin embargo, la reacción de Quiñones cambió el rumbo del partido:

Primer gol de Quiñones: Al minuto 36 , el mexicano recibió un pase filtrado de Christopher Bonsu Baah y definió de primera para igualar el marcador.

Segundo gol: Al minuto 59 , mostró destreza individual en el área, girando ante el portero y un defensor antes de rematar para firmar la remontada.

Ambas anotaciones reflejaron su movilidad e instinto para atacar el espacio y definir bajo presión.

La reacción de Quiñones fue determinante para transformar la historia de un partido que parecía inclinarse hacia el lado de Benzema. Además, el triunfo acercó a Al-Qadisiya a los puestos de privilegio, mientras el delantero mexicano fue reconocido como el hombre del partido.

Aunque Karim Benzema logró adelantar a su equipo con un gol de penal, no fue suficiente para mantener el resultado frente al Al-Qadisiya. (X/ @ittihad)

Con este doblete, Quiñones alcanzó 15 goles en la temporada, superando en la tabla a figuras como Benzema e Ivan Toney, quedando a solo un gol de Cristiano Ronaldo.

Regularidad goleadora y crecimiento en Arabia Saudita

La campaña de Julián Quiñones en Arabia Saudita se ha caracterizado por su constancia y capacidad para responder ante los desafíos más exigentes. Desde su arribo, no ha dejado de sumar goles y asistencias:

Participación directa en 53 goles (entre anotaciones y asistencias) en 50 partidos oficiales.

Rachas de partidos consecutivos marcando, incluyendo dos tripletes históricos en la presente campaña.

Destacadas actuaciones ante equipos importantes como Al-Fayha y Al-Nassr.

Su presencia ofensiva ha sido fundamental para que Al-Qadisiya se mantenga en la pelea por los primeros lugares y sueñe con el título. La eficacia de Quiñones en el área lo ha convertido en referencia obligada del campeonato.

El liderazgo goleador de Quiñones supera a figuras internacionales como Karim Benzema, Ivan Toney y Roger Martínez en la Saudi Pro League. (X/ @AlQadsiahEN)

Asimismo, el nivel mostrado abre la discusión sobre su posible convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, avalado por su productividad en una liga con grandes estrellas.

La tabla de goleo y el reto de alcanzar a Cristiano Ronaldo

El doblete ante Al Ittihad modificó la parte alta de la tabla de goleadores en la Saudi Pro League, donde la competencia es cada vez más cerrada:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 16 goles

Julián Quiñones (Al-Qadisiya): 15 goles

Roger Martínez: 14 goles

Ivan Toney: 14 goles

João Félix: 13 goles

La persecución de Quiñones a Cristiano Ronaldo añade atractivo a la recta final del torneo. El delantero mexicano no sólo ha dejado atrás a referentes como Benzema, sino que se consolida como el rival más cercano del portugués en la lucha por el campeonato de goleo.

La persecución de Julián Quiñones a Cristiano Ronaldo intensifica la batalla por el campeonato de goleo en Arabia Saudita rumbo a 2026. REUTERS/Hamad I Mohammed

Con su olfato goleador y su regularidad, Julián Quiñones vive el mejor momento de su carrera y mantiene vivas las esperanzas de alcanzar la cima individual de la liga saudí.