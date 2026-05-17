Maru Campos: Rojo de la Vega la defiende y acusa a Morena de perseguir a quienes combaten el crimen

Un video difundido por la edila de Cuauhtémoc defendió a la mandataria chihuahuense y cuestionó al gobierno federal, mientras persiste la polémica en torno a colaboraciones con autoridades estadounidenses contra el crimen.

La alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, publicó este domingo en su cuenta de X un video en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, acompañado del mensaje: “El gobierno no persigue al crimen organizado, persigue a quienes se atreven a enfrentarlo. Toda mi solidaridad”.

La publicación llega en medio de la polémica que rodea a la mandataria chihuahuense, sin que Rojo de la Vega precisara a qué señalamientos específicos respondía con su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

¿Qué dice el video?

El material audiovisual difundido por la alcaldesa contiene una narración en voz en off que plantea una defensa de Campos y una crítica directa al gobierno federal. Entre los argumentos que expone el video —cuya autoría no fue especificada por Rojo de la Vega en su publicación— destacan los siguientes:

Acusa al gobierno federal de “proteger narcogobernadores” mientras persigue a quienes, según el video, colaboran para desmantelar cárteles

Afirma que en Chihuahua “se generan empleos, inversión y resultados” mientras desde Palacio Nacional “se fabrican calumnias”

Señala que el gobierno federal habría eliminado fondos de seguridad , abandonado carreteras federales e “intentado arrebatarle el agua a Chihuahua”

Plantea que el ataque a Campos respondería no a sus errores sino a “sus aciertos” , y que su caso representaría “dos proyectos de país” en disputa

Concluye con una pregunta que el propio video califica de “moral”: “¿Qué país queremos heredar? ¿Uno que combate al crimen con inteligencia y valentía o uno que sigue abrazando a quienes nos dan balazos?”

Un video difundido por la edila de Cuauhtémoc defendió a la mandataria chihuahuense y cuestionó al gobierno federal, mientras persiste la polémica en torno a colaboraciones con autoridades estadounidenses contra el crimen

El contexto: ¿Por qué Maru Campos está en el ojo del huracán?

El respaldo de Rojo de la Vega se produce en un momento de alta tensión política en torno a la gobernadora panista de Chihuahua. Campos ha sido señalada en distintos foros por su relación con autoridades estadounidenses en el marco de operativos contra el crimen organizado en la entidad, lo que desde el oficialismo ha sido calificado como una vulneración a la soberanía nacional.

PUBLICIDAD

Desde la oposición, en cambio, esa colaboración es presentada como un ejemplo de combate efectivo al crimen. El video difundido por Rojo de la Vega se inscribe en esa narrativa, aunque los señalamientos que contiene no están respaldados por documentación ni fuentes identificadas en la publicación.

Una alcaldesa que no baja el perfil

La publicación de Rojo de la Vega no es un hecho aislado. La alcaldesa de Cuauhtémoc ha mantenido en las últimas semanas una postura pública de confrontación con el gobierno de Morena, tanto a nivel federal como de la Ciudad de México. Hace apenas días, su encuentro con Isabel Díaz Ayuso y su participación en un acto que incluyó referencias a Hernán Cortés generaron una ola de críticas desde la bancada morenista en el Congreso capitalino, que este lunes convocó a una manifestación frente al recinto legislativo en Donceles.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno federal ni el partido Morena habían respondido de forma directa a la publicación de la alcaldesa. Por su parte, Maru Campos tampoco había emitido pronunciamiento sobre el respaldo de Rojo de la Vega.