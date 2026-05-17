Hombre apuñala a su abuela, a su tía y a una niña de 7 años en Acapulco: las tres murieron a causa de las heridas

La mujer mayor murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra mujer y la niña fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Horas después, también murieron. (Imagen ilustrativa elaborada con IA | Infobae México)

Tres mujeres de una misma familia, entre ellas una niña de 7 años, murieron tras ser atacadas con arma blanca presuntamente por un familiar en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información difundida por Quadratín Guerrero y autoridades ministeriales, el ataque ocurrió durante la noche del sábado, cuando un hombre agredió a su abuela, a su tía y a una menor de edad dentro de un domicilio ubicado en esa zona del puerto.

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La abuela murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra mujer y la niña fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, ambas fallecieron horas más tarde, después de las 22:00 horas, debido a las lesiones provocadas por el ataque.

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Según los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas en el abdomen, por lo que desde su ingreso al hospital su estado de salud fue reportado como grave.

Presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar, aunque posteriormente fue detenido por autoridades de seguridad y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió la captura ni el posible móvil del ataque. El detenido será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos registrados en la colonia Renacimiento, una de las zonas con mayores índices de violencia en Acapulco.

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Ciudad Renacimiento concentra hechos violentos y operativos permanentes en Acapulco

La colonia Ciudad Renacimiento, en la zona conurbada de Acapulco, ha sido señalada de forma recurrente como uno de los focos de violencia en el puerto debido a la presencia de homicidios, ataques armados y otros delitos de alto impacto registrados en los últimos años. En esa zona se han reportado ejecuciones, hallazgos de cuerpos abandonados y enfrentamientos vinculados a grupos criminales que operan en distintas áreas del municipio.

Ante este panorama, autoridades estatales, federales y municipales han desplegado operativos de vigilancia y reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en Renacimiento y colonias cercanas para contener la incidencia delictiva.

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